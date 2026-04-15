Trump revela que China acordó no enviar armas a Irán y agradece apertura del Estrecho de Ormuz

WASHINGTON (apro).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo de China Xi Jinping acordó no enviar armas a Irán como se había reportado y que también está agradecido con el gobierno estadunidense por la apertura del Estrecho de Ormuz.

Sin dar detalles sobre cómo recibió la decisión de Xi de la suspensión de envíos de armas, el mandatario estadunidense se limitó a dejar entrever que el mandatario del coloso asiático no tiene interés en crear un conflicto con los Estados Unidos.

Hace unos días, cuando la prensa internacional reportó que, ante la situación de debilidad de Irán para defenderse de los ataques de Estados Unidos e Israel en la guerra, China estaría enviándole armamento a la cual Trump reaccionó advirtiendo que si lo hiciera le impondría “inmediatamente aranceles de 50%”.

China es el principal comprador del petróleo de Irán que circula por el Estrecho de Ormuz, el cual cerró al comercio internacional de crudo cuando Estados Unidos e Israel lo atacaron el pasado 28 de febrero.

“China está muy feliz porque estoy abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz, lo estoy haciendo por ellos y por el mundo; está situación no volverá a ocurrir”, escribió el presidente de Estados Unidos en su cuenta personal de la red cibernética Truth Social.

“El presidente Xi me dará un grande y fuerte abrazo cuando vaya a allá en unas semanas (Pekín). Inteligentemente estamos trabajando juntos y muy bien. ¿Esto no derrota a los ánimos de pelear? Pero, recuerden que nosotros somos muy buenos para pelear, si lo tenemos que hacer, mucho mejor que cualquier otro (país)”, concluyó Trump.

En la sexta semana de la guerra contra Irán, Trump ordenó al Pentágono bloquear y controlar el flujo marítimo de petróleo por el Estrecho de Ormuz con el fin de ahorcar económicamente a la nación persa.

En entrevista con el periódico The New York Post, el presidente de Estados Unidos aseguró que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra podrían reiniciarse en un par de días, esta misma semana.

Trump reiteró que las diferencias con Irán que llevaron al fracaso a las negociaciones de la semana pasada que su vicepresidente JD Vance, encabezó en Pakistán, se derivaron de la negativa iraní a renunciar a sus aspiraciones de desarrollo de energía nuclear.

En otra entrevista, ahora con la cadena de televisión Fox News, Trump afirmó que está “seguro que Irán aceptará” las condiciones que su gobierno le impone para renunciar durante un lapso de 20 años a sus planes de enriquecimiento de uranio para desarrollar energía nuclear.

En Islamabad, la capital de Pakistán, las negociaciones de un acuerdo con Vance fracasaron porque el gobierno de Irán rechazó la condición del gobierno de Trump, el cual no aceptó la contra oferta de Teherán de suspender sus planes de desarrollo de energía nuclear por 3 o 5 años.

De acuerdo con informes de la Agencia de Energía Atómica de la ONU e informes de inteligencia de Estados Unidos, Irán hasta antes de la guerra enriqueció unos 430 kilos de uranio con un 60% de potencial nuclear, el cual lo enterró bajo una de sus plantas destruidas en esta guerra.

Trump hace unos días, al anunciar una prórroga de dos semanas en la guerra, ofreció ayudar a Irán sí aceptaba todas sus condiciones para acabar con el conflicto; ayudarlos a desenterrar todo el uranio enriquecido para que lo entregara para su destrucción.

La guerra contra Irán se está saliendo de los planes de Trump quien asegura que ya la ganó como hoy se lo repitió a Fox News, sin embargo, la resistencia iraní demostró lo contrario y la oposición de países europeos al conflicto también lo tienen irritado.

Por la molestia con las naciones europeas, en las últimas horas Trump dijo que así como la OTAN no lo apoya en la guerra, su gobierno también se olvidará de la organización de la cual Estados Unidos es miembro fundador.