Caída de un autobús por un barranco deja 14 muertos y más de 20 heridos

Imagen de uno de los videos del accidente. Foto: Especial

QUITO (AP) — Al menos 14 personas fallecieron y 29 resultaron heridas luego de que un autobús con pasajeros se precipitó el miércoles por un barranco en el sur de Ecuador, informaron organismos de socorro.

Tras "la pérdida de pista y el volcamiento" el autobús se precipitó a una quebrada de la carretera que une la localidad de Cuenca y la zona rural de Molleturo y se incendió, informaron los bomberos de esa localidad. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención.

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El Servicio Integrado de Seguridad elevó de 11 a 14 el número de muertes en su reporte nocturno, en el cual también señaló que personal de socorro continúa en el lugar del percance "en busca de más personas que habrían perdido la vida". No se dio a conocer el número de personas que viajaban a bordo del autobús.

Tragedia de proporciones. Un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Ejecutivo San Luis perdió pista y cayó a un barranco en la vía Cuenca-Molleturo. Hasta ahora hay once muertos y 20 heridos. El vehículo se incendió completamente y quedó como chatarra. Cubría la ruta… pic.twitter.com/E7zlaV9BQ2 — LaHistoria (@lahistoriaec) April 16, 2026

El bus de la Cooperativa San Luis circulaba por una carretera cercana a la ciudad de Cuenca —unos 315 kilómetros al sur de Quito— y tras accidentarse quedó envuelto en llamas, según reportes de medios locales.

Las autoridades investigan las causas del siniestro.

?? Atención: Un bus interprovincial con varios pasajeros a bordo se salió de la vía y cayó a un abismo en la carretera Cuenca–Molleturo, a la altura del kilómetro 57, en el sector del puente El Chorro.



Equipos de emergencia se encuentran desplazándose al sitio para atender la… pic.twitter.com/7nztSA5kdc — Central News EC (@CentralNewsEC) April 15, 2026

El hecho ocurrió solo tres días después de que otro autobús con 42 pasajeros chocó con un vehículo liviano en una carretera del suroeste del país andino. Cinco personas murieron y 29 resultaron heridas.

Los siniestros de tránsito se producen con frecuencia en las carreteras de Ecuador. Según cifras oficiales, mil 595 accidentes se registraron en el inicio de 2026, con un saldo de 206 fallecidos.