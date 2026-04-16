En Camerún, el papa arremete contra los “tiranos” que devastan la Tierra con guerra y explotación

León XIV, acompañado por el arzobispo de Bamenda Andrew Nkea Fuanya (izquierda), preside una reunión para la paz en la catedral de San José, en Bamenda, Camerún, a la que asistieron miembros de la comunidad local, en el cuarto día de su gira por África, el 16 de abril de 2026. Foto: AP

BAMENDA, Camerún (AP) — León XIV criticó el jueves al “puñado de tiranos” que están devastando la Tierra con guerra y explotación, mientras predicaba un mensaje de paz en el epicentro de un conflicto separatista que grupos humanitarios han calificado como una de las crisis más desatendidas del mundo.

El papa viajó el jueves a Bamenda, una ciudad en el oeste de Camerún, donde residentes eufóricos colapsaron las carreteras, tocando bocinas y bailando para darle la bienvenida. Estaban encantados de que un pontífice hubiera llegado tan lejos para verlos y poner la atención global sobre la violencia que ha traumatizado a esta región durante casi una década.

León presidió más tarde una reunión por la paz en la que participó un jefe tradicional mankon, un moderador presbiteriano, un imán y una monja católica. El objetivo era poner el foco en el movimiento interreligioso que ha estado tratando de poner fin al conflicto y atender a sus numerosas víctimas.

En su mensaje desde la catedral de San José, levantada en un terreno donado por los mankon, León elogió el movimiento por la paz y alertó contra permitir que la religión se inmiscuya en los conflictos. Este es un argumento que el primer pontífice estadounidense de la historia se ha repetido en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán y las justificaciones religiosas presentadas por funcionarios estadounidenses.

“¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!”, dijo. “Pero ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo que es sagrado a la oscuridad y la inmundicia”.

Además, pidió un “cambio de rumbo decisivo” que se aleje del conflicto y de la explotación de la tierra y de su gente para beneficio militar o económico.

“¡El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios!”, manifestó.

No estaba claro si alguno de los combatientes separatistas, que anunciaron una pausa de tres días en los enfrentamientos para permitir el paso seguro del papa, asistiría a la reunión.

El pontífice también tiene previsto oficiar más tarde el jueves una misa para los residentes de Bamenda, ubicada cerca de la frontera occidental de Camerún con Nigeria, antes de regresar a la capital del país, Yaundé.

Un conflicto arraigado en la historia colonial

El conflicto en las dos regiones anglófonas de Camerún tiene su origen en la historia colonial del país, cuando Francia y Reino Unido se dividieron la nación tras la Primera Guerra Mundial. Las regiones de habla inglesa se unieron al Camerún francés tras una votación en 1961 respaldada por Naciones Unidas, pero los separatistas sostienen que, desde entonces, han sido marginados política y económicamente.

En 2017, independentistas de habla inglesa iniciaron una rebelión con el objetivo declarado de separarse de la mayoría francófona y establecer un Estado independiente. El conflicto ha matado a más de 6.000 personas y ha desplazado a más de 600.000, según el International Crisis Group.

Se cree que el movimiento separatista cuenta con el respaldo de varios actores en el extranjero. En diciembre del año pasado, un jurado federal en Estados Unidos condenó a dos personas por conspiración para proporcionar fondos y equipos a los separatistas. En marzo, Bélgica anunció la detención de cuatro personas como parte de sus pesquisas sobre residentes en el país sospechosos de estar entre los líderes independentistas y recaudar dinero para ellos desde allí.

“Quienes despojan a su tierra de sus recursos generalmente invierten gran parte de las ganancias en armas, perpetuando así un ciclo interminable de desestabilización y muerte”, manifestó el pontífice. “Es un mundo al revés, una explotación de la creación de Dios que debe ser denunciada y rechazada por toda conciencia honesta”.

Camerún se asienta sobre importantes reservas de petróleo, gas natural, cobalto, bauxita, mineral de hierro, oro y diamantes, lo que convierte la extracción de recursos en uno de los pilares de su economía.

Aunque empresas francesas e inglesas han dominado durante mucho tiempo la industria extractiva en Camerún, en los últimos años, las compañías chinas han establecido una presencia significativa, especialmente en las regiones auríferas del este.

En la víspera de la llegada de León, combatientes separatistas anunciaron una pausa de tres días en los enfrentamientos. Un portavoz de la Unity Alliance, Lucas Asu, manifestó que la pausa “refleja un compromiso deliberado con la responsabilidad, la moderación y el respeto por la dignidad humana, incluso en el contexto de un conflicto en curso”.

Aunque la cifra de ataques letales perpetrados por los separatistas ha disminuido en los últimos años, el conflicto no muestra señales de resolución. Las conversaciones de paz con mediadores internacionales se han estancado y ambas partes se acusan mutuamente de actuar de mala fe.

Morine Ngum, una madre de tres hijos cuyo esposo fue abatido a tiros en 2022 por soldados cameruneses mientras combatía como separatista, expresó dudas acerca de que la visita del papa y la reunión por la paz arrojen cambios significativos. Dijo que cualquier progreso real debe comenzar con quienes están en el poder.

“Nada va a cambiar”, apuntó Ngum, de 30 años. "Este conflicto se ha convertido a mis hijos en huérfanos ya mí en viuda. Muchas familias se han quedado sin hogar".

Testimonio ante el papa sobre el costo del conflicto

El arzobispo de Bamenda, Andrew Nkea Fuanya, le contó a León que la población de la zona había sufrido por “una situación que no crearon”, perdiendo su sustento, sus hogares y su educación: los niños no tuvieron permitido asistir a la escuela durante años.

“Santísimo Padre, hoy que sus pies pisan el suelo de Bamenda que ha bebido la sangre de muchos de nuestros hijos”, dijo.

León, antes cardenal Robert Prevost, pasó dos semanas sentado en la misma mesa que Fuanya durante el sínodo sobre la familia convocada en 2024 por su antecesor, Francisco.

El reverendo Fonki Samuel Forba, moderador emérito de la Iglesia presbiteriana en Camerún, dijo que el Vaticano se había unido a otros grupos religiosos para tratar de sentar a los separatistas en la mesa de negociación con el gobierno, y reunirse con sus partidarios en el extranjero.

El gobierno de Biya ha sido acusado de rehuir el diálogo con los separatistas. La última vez que hubo una reunión para la paz entre las dos partes fue en Canadá en 2022, durante un diálogo mediado por el gobierno canadiense.

“Hay un proverbio en África que dice: 'Cuando dos elefantes pelean, es la hierba la que sufre'”, dijo Forba.