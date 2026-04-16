“Iré hasta el final, no tengo miedo”: exmodelo brasileña confronta a los Trump por el caso Epstein

Al escándalo del fallecido pederasta Jeffrey Epstein le ha salido una pata brasileña. Una exmodelo deportada de Estados Unidos amenazó con hacer revelaciones incómodas sobre Donald Trump, al que tilda de “pedófilo”, y sobre su esposa, Melania.

“Derribaré tu sistema corrupto, aunque sea lo último que haga en mi vida. Iré hasta el final; no tengo miedo", advirtió.

"Quizás deberías tener miedo de lo que sé sobre quién eres y quién es tu marido. Ya no tengo nada que perder en la vida. […] ¡Cuidado conmigo, idiota!”. Estas declaraciones dirigidas a la primera dama estadounidense fueron publicadas recientemente por la exmodelo brasileña Amanda Ungaro, de 41 años, en su cuenta en X, de la cual luego se borraron todos los vestigios.?

Esto ocurre pocos días después de un discurso inesperado de Melania Trump, en el que negó tajantemente cualquier relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ahora Ungaro resolvió abandonar el silencio y salió a la arena pública para refutar a la esposa del presidente estadunidense. La exmodelo asegura que tiene mucha información comprometedora porque estuvo “cerca” de la pareja Trump durante 20 años. En la época en la que estuvo casada con el italiano Paolo Zampolli, de 56 años, un aliado del presidente republicano. La exmodelo también advirtió que pretende emprender acciones legales contra Melania y “su marido pedófilo”.

Para entender la gravedad de estas acusaciones hay que retroceder más de 20 años en el tiempo, cuando Amanda Ungaro llegó a Nueva York, en 2002, con tan solo 17 años. La joven nació en Londrina, en el estado brasileño de Paraná (sur), y dejó su ciudad natal a los 13 años para convertirse en modelo. Inicialmente acompañada por su madre, viajó a Italia, Alemania, Japón y Corea del Sur.

Un viaje a bordo del avión de Epstein

En 2002, llegó a Estados Unidos a bordo del avión privado de Jeffrey Epstein, al que conoció a través del francés Jean-Luc Brunel, el contacto de Epstein en Brasil. Según esta brasileña, en el avión viajaban decenas de chicas que, al parecer, conocían a Epstein íntimamente.

Sin embargo, la exmodelo asegura que nunca más volvió a encontrarse con este polémico personaje. Pero, ese mismo año, conoció a Paolo Zampolli, un agente italiano de modelos que se jacta de haber presentado a Melania con Donald Trump. No obstante, esta versión fue desmentida el pasado 9 de abril por Melania Trump, quien declaró públicamente que nunca fue amiga de Epstein: “No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump”.

En aquel entonces, Zampolli tenía 32 años y —según su versión—animó a Ungaro a quedarse en Estados Unidos. Posteriormente, inició con ella una relación, supuestamente cuando ella tenía 19 años. La pareja tuvo una vida social intensa con frecuentes incursiones en los círculos de la élite, ya que Zampolli se codeaba con figuras como el expresidente Bill Clinton y, posteriormente, con el propio Trump.

Tras la boda entre Donald y Melania, las dos parejas mantuvieron una relación amistosa, tanto que Zampolli y Ungaro consiguieron el puesto de embajadores en las Naciones Unidas, en representación de Dominica y Granada. Ambos participaban de las fiestas de Nochevieja en la mansión de Trump en Mar-a-Lago. Incluso Melania Trump solía enviar felicitaciones de cumpleaños y regalos a su hijo, tal y como revela un reportaje del diario 'The New York Times'.

Pero en 2023, tras varios escándalos por fiestas frecuentada por jóvenes mujeres, Ungaro se separó, se fue a vivir a Florida y se casó con un médico brasileño. Entonces comenzó una disputa legal por la custodia de su hijo adolescente.

Deportación inesperada

El año pasado, la exmodelo y su nuevo marido fueron detenidos por un supuesto fraude en su lugar de trabajo. Allí comenzó una odisea jurídica que culminó en octubre de 2025 con la deportación de Ungaro a su país natal, tras residir 23 años en EE. UU. Según la investigación llevada a cabo por los periodistas de 'The New York Times', cuando Zampolli se enteró de que su exmujer estaba presa en una cárcel en Miami, se puso en contacto con un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (el temido ICE) y le contó que su ex estaba en el país de forma ilegal.

Finalmente, Amanda Ungaro fue puesta bajo custodia del ICE y deportada, dado que su visado había expirado en 2019. 'The New York Times' destaca que es “un resultado que bien podría haberse producido independientemente de la intromisión de Zampolli”.

Al mismo tiempo, el rotativo sugiere que pudo haber un trato de favor a un amigo de Trump, al que en un momento dado nombró enviado especial presidencial, para que pudiese conseguir la custodia legal de su hijo. “La disposición del funcionario del ICE a actuar rápidamente en favor de un aliado de Trump —incluso uno en un puesto de bajo nivel y en gran medida ceremonial— refleja un tema recurrente del segundo Gobierno de Trump: los mecanismos del Gobierno federal pueden utilizarse para ajustar cuentas personales”, señala el reportaje.

La noticia de la detención y deportación de Ungaro tuvo una gran repercusión en Brasil. Tras ser repatriada, la exmodelo obtuvo el permiso legal para que su hijo entrara al país suramericano en noviembre de 2025. Sin embargo, un mes después, Ungaro presentó una denuncia por secuestro en Brasil, alegando que Zampolli le había arrebatado ilegalmente a su hijo. En las redes sociales, el empresario italiano afirmó que el adolescente había decidido motu proprio regresar a EE. UU., que había comprado un pasaje con sus millas y que le habría dicho que prefería quedarse allí para siempre.

En un entrevista con uno de los principales periódicos brasileños, publicada en marzo de este año, Ungaro afirmó que sigue recibiendo correos electrónicos de su expareja con amenazas veladas, en las que menciona con frecuencia su estrecha relación con Trump.

La amenaza de la exmodelo a Melania

Ahora la exmodelo ha reaparecido públicamente para amenazar a la pareja más poderosa del planeta. Dirige palabras duras a la esposa de Trump:

“Sabías que había sido detenida por ICE. Estuviste presente en mi vida, cada año en el cumpleaños de mi hijo, incluso siendo la primera en felicitarlo, allá por 2016. Algo claramente estaba errado, pero no formo parte de ninguna misión malvada que involucre a niños. ¿Y entonces qué hiciste, Melania? Intentaste involucrarme, pero fracasaste, porque tengo carácter”, afirma Ungaro.

Las declaraciones de la exmodelo brasileña han suscitado muchas expectativas acerca de nuevos detalles sobre el nexo de Trump y Epstein. El nombre del exesposo de Ungaro, Zampolli, aparece varias veces en los archivos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El italiano niega haber tenido una relación cercana con el fallecido pederasta, mientras Ungaro lo acusa de abuso sexual y violencia doméstica en una entrevista con el diario 'O Globo'.

El abuso sexual habría ocurrido en la mansión de cinco pisos en Gramercy Park, en Nueva York, que ella compartía con Zampolli. Al día siguiente de una fiesta, el italiano comentó que había tenido relaciones sexuales con ella, y que Ungaro no lo recordaría porque estaba dormida. “Le dije: ‘Eso se llama violación. Fui víctima de abuso’. Él reaccionó riéndose”, relata la exmodelo, quien afirma haber sido agredida en otra ocasión por negarse a tener relaciones sexuales con Zampolli.

La exmodelo también relató que Zampolli, con quien mantuvo una relación durante 19 años, la llevaba a fiestas organizadas por el rapero y productor estadounidense Sean “Diddy” Combs, quien actualmente cumple una condena de cuatro años por trata de mujeres para ejercer la prostitución, y a fiestas en yates a las que asistían celebridades y miembros de la realeza europea.

En estos eventos, Zampolli solía llevar a su propio camarero para asegurarse de que nadie le pusiera drogas en la bebida. Ahora la gran pregunta es si Ungaro aportará más relatos y pruebas sobre este periodo de su vida o si solo se ha tratado de un montaje al más puro estilo Trump.

Autor: France 24