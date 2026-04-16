Misiles y drones rusos azotan Ucrania en un ataque de varias horas y causan al menos 16 muertos

Una mujer pasea con un perro entre los escombros de una casa dañada en un ataque ruso a una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 16 de abril de 2026. Foto: AP

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia castigó zonas civiles de Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque que se prolongó durante horas y causó al menos 16 fallecidos y más de 100 heridos mientras los residentes aterrorizados se refugiaban en sus hogares, dijeron las autoridades el jueves.

Rusia disparó casi 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero, dirigidos principalmente contra la población civil, en su mayor bombardeo aéreo en casi dos semanas, según las autoridades.

Tetiana Sokol, de 54 años y residente en la capital, Kiev, dijo que dos misiles impactaron cerca de su casa y que se refugió con su perro en el pasillo mientras los destellos iluminaban la noche y las ventanas se rompían por la onda expansiva.

"En el tercer ataque, todo se rompió, todo voló, estábamos en shock, no sabíamos a dónde correr. Agarré lo que tenía una mano y salí corriendo con el perro", contó a The Associated Press. "Todavía no he podido encontrar a los gatos en casa, treparon por algún lado, ni siquiera sé dónde. No hay ventanas, nada, el perro sigue dando vueltas estresado".

Las fuerzas de Moscú han golpeado zonas civiles casi a diario desde el inicio de la invasión total del país vecino hace más de cuatro años, con asaltos regulares salpicados ocasionalmente por ataques masivos. Más de 15.000 civiles ucranianos han fallecido en los ataques, según Naciones Unidas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que el operativo se lanzó “en represalia” por ataques ucranianos en el interior de Rusia, donde drones y misiles de largo alcance han golpeado refinerías de petróleo rusas y plantas de fabricación relacionadas con la guerra. El bombardeo ruso estuvo dirigido a instalaciones asociadas con las fuerzas armadas ucranianas, afirmó el ministerio.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, lo describió como “otro ataque horrendo más” mientras la gente dormía en sus hogares.

Zelenskyy, en una misión para mejorar las defensas antiaéreas

La más reciente ofensiva se produjo tras el viaje de 48 horas del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, a Alemania, Noruega e Italia esta semana en una búsqueda urgente de más sistemas de defensa antiaérea que puedan detener los misiles rusos.

Ucrania ha desarrollado una importante industria armamentística nacional, especialmente en la producción de drones y misiles, pero aún no puede igualar la sofisticación de los sistemas de defensa antiaérea Patriot fabricados en Estados Unidos. La principal prioridad diplomática de Kiev es lograr la ayuda de sus aliados para comprar y construir más y mejores defensas antiaéreas, indicó Zelenskyy esta semana.

El país, que sufre problemas de liquidez, también necesita el desembolso rápido de un préstamo prometido por la Unión Europea de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares), que ha sido bloqueado por Hungría.

Kiev teme que la guerra de Irán esté agotando las reservas de los avanzados sistemas fabricados en Estados Unidos que necesita, y ha argumentado en contra de una exención temporal de Washington a las sanciones al petróleo ruso que, según apunta, está ayudando a financiar el esfuerzo bélico de Moscú.

“Otra noche se ha demostrado que Rusia no merece ningún alivio de la política global ni el levantamiento de sanciones”, escribió Zelenskyy en X.

El mandatario dio las gracias a Alemania, Noruega e Italia por los nuevos acuerdos de esta semana para respaldar las defensas antiaéreas ucranianas. Las autoridades también están trabajando con Holanda para lograr suministros adicionales, dijo.

Al mismo tiempo, señaló que algunos socios no han cumplido con sus promesas de apoyo militar.

“He dado instrucciones al Comandante de la Fuerza Aérea para que se ponga en contacto con esos socios que se habían comprometido a proporcionar misiles para Patriot y otros sistemas”, agregó Zelenskyy.

Otras zonas de Ucrania y Rusia también fueron alcanzadas

El operativo ruso fue el más importante en semanas. El mes pasado, Rusia disparó 948 drones y 34 misiles en 24 horas en la mayor ofensiva de la guerra contra zonas civiles.

Al menos cuatro personas murieron durante la noche en Kiev, entre ellas un niño de 12 años, y más de 50 resultaron heridas, de acuerdo con las autoridades. Los proyectiles rusos causaron daños en 17 edificios de apartamentos, 10 viviendas particulares, un hotel, un centro de oficinas, un concesionario de autos, una gasolina y un centro comercial en la capital, agregaron.

Nueve personas perdieron la vida y 23 sufrieron lesiones en la ciudad portuaria sureña de Odesa; tres mujeres murieron y alrededor de tres docenas resultaron heridas en la región central de Dnipro, y una persona falleció en Zaporiyia, en el sur.

"Este tipo de ataques no puede normalizarse. Son crímenes de guerra que deben detenerse y sus responsables deben rendir cuentas", afirmó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, en X.

La fuerza aérea de Ucrania señaló que las defensas antiaéreas derribaron o inutilizaron 667 de 703 objetivos entrantes, incluyendo 636 drones tipo Shahed y otros artefactos aéreos.

Una veintena de drones de ataque y 12 misiles impactaron en 26 lugares, agregó.

En Rusia, el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, informó que una niña de 14 años y una mujer fallecieron en ataques ucranianos en el puerto de Tuapse, en el mar Negro.

El operativo causó daños en seis edificios de apartamentos, 24 viviendas particulares y tres escuelas, agregó. Cerca de Tuapse cayó además fragmentos de drones.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus defensas antiaéreas derribaron 207 drones ucranianos durante la noche.