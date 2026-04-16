Trump propone construir un Arco del Triunfo en Washington

Presentación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostiene una ilustración artística del nuevo Arco del Triunfo mientras habla con los periodistas en la Sala de Ruedas de Prensa James Brady de la Casa Blanca. Foto: Foto AP/Alex Brandon

WASHINGTON (AP) — El diseño de un Arco del Triunfo que el presidente Donald Trump quiere mandar a construir en una entrada a la capital del país avanzó un paso el jueves después de que una agencia clave revisó la propuesta por primera vez. Un comisionado sugirió cambios, entre ellos eliminar la estatua tipo Estatua de la Libertad y el par de águilas que se ubicarían en la parte superior del arco y aumentarían su altura.

El arco es uno de varios proyectos que el presidente republicano impulsa, junto con un salón de baile en la Casa Blanca, para dejar su huella en Washington.

La Comisión Federal de Bellas Artes votó a favor de aprobar el diseño conceptual del arco. Los siete comisionados, todos designados por Trump, revisarán una versión actualizada del diseño antes de emitir una votación final en una reunión futura.

Trump afirmó la semana pasada en redes sociales que el arco “será el Arco del Triunfo MÁS GRANDE y MÁS HERMOSO, en cualquier parte del Mundo” y “¡una maravillosa adición al área de Washington D.C. para que todos los estadounidenses la disfruten durante muchas décadas!”.

También figuraba en el orden del día de la reunión mensual de la comisión el plan de Trump de pintar de blanco el exterior de granito gris del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, que está junto a la Casa Blanca.

Un tercer proyecto relacionado con la Casa Blanca, la construcción de un centro subterráneo para realizar controles de seguridad a turistas y otros invitados, también estaba bajo consideración.

Arco del Triunfo

El arco tendría una altura de 76 metros desde su base hasta una antorcha sostenida en alto por una figura tipo Estatua de la Libertad en la cima de la estructura. Esa figura estaría flanqueada arriba por dos águilas y custodiada en la base por cuatro leones, todo en dorado. Las frases “One Nation Under God” (“Una Nación Bajo Dios”) y “Liberty and Justice for All” (“LIBertad y Justicia para Todos”) estarían inscritas en letras doradas en la parte superior de cada lado del monumento.

El vicepresidente de la comisión, el arquitecto James McCrery II, indicó que prefería el arco sin la figura y las águilas en la parte superior. También se opuso a los leones en la base.

El arco se construiría en una isla artificial administrada por el Servicio de Parques Nacionales en el lado de Virginia del río Potomac, al final del Memorial Bridge desde el Lincoln Memorial en Washington. El arco sería más alto que el Lincoln Memorial, que mide 30 metros de altura, y tendría la mitad de la altura del Washington Monument, un obelisco de unos 169 metros.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó que la altur honrará los 250 años de existencia de Estados Unidos.

Un grupo de veteranos y un historiador han presentado una demanda en un tribunal federal para impedir la construcción, al argumentar, entre otras razones, que el arco alteraría la línea de visión entre el Lincoln Memorial y Arlington House en el Cementerio Nacional de Arlington.

Centro subterráneo de control para visitantes de la Casa Blanca

El Servicio Secreto, el Departamento del Interior, el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina Ejecutiva del Presidente quieren iniciar la construcción en agosto de un centro de 3 mil 66 metros cuadrados para revisar a turistas y otros visitantes de la Casa Blanca.

Se construiría bajo el Sherman Park, un terreno federal al suroeste de la Casa Blanca, para ofrecer un lugar más seguro donde revisar a quienes realizan recorridos por la Casa Blanca o asisten a eventos. La nueva instalación tendría siete carriles para agilizar el proceso y reducir los tiempos de espera.

Las autoridades quieren que esté en funcionamiento para julio de 2028, seis meses antes de que termine el mandato de Trump.

Renovación del edificio Eisenhower

Trump dijo que el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower es hermoso, pero que no le gusta su exterior gris.

“Es uno de los edificios más hermosos en cualquier parte de Washington”, expresó Trump en agosto. “Creo que es simplemente increíble, pero hay que superar el color porque la piedra que usaron era de un color realmente malo”.

Se presentaron dos propuestas a la comisión: cubrir todo el edificio con un blanco brillante o pintar de blanco la mayor parte, dejando intacto el granito del sótano y el subsótano expuestos.

En materiales escritos, la Casa Blanca señaló que el edificio ha sido en gran medida descuidado desde su construcción. Indicó que el color, el diseño y el volumen del edificio no “se alinean visualmente con la arquitectura circundante” y carecen de “cualquier cohesión simbólica con la Casa Blanca”.

El trabajo de pintura también es objeto de un litigio en un tribunal federal.

El edificio se encuentra al otro lado de un acceso vehicular al Ala Oeste de la Casa Blanca. Se terminó en 1888 tras 17 años de construcción, y su exterior de granito, pizarra y hierro fundido lo convierte en uno de los mejores ejemplos de Estados Unidos del estilo arquitectónico del Segundo Imperio francés.

Originalmente era sede de los departamentos de Estado, Guerra y Marina. Actualmente alberga, entre otras dependencias, oficinas del vicepresidente y del Consejo de Seguridad Nacional.

El edificio es un Monumento Histórico Nacional y también está inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos.