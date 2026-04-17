Irán anuncia que abre "completamente" el estrecho de Ormuz mientras dure alto al fuego

Barcos al fondo en el estrecho de Ormuz junto a la isla de Qeshm. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS).- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció este viernes que las autoridades de la República Islámica han decidido abrir "completamente" el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras dure alto al fuego pactado con Estados Unidos.

"En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", afirmó el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

En su primera respuesta al anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la reapertura del paso, "listo para el tránsito total", según reza su mensaje en sus redes sociales, en el levantamiento provisional de un bloqueo que ha permanecido en vigor aproximadamente un mes entero.

Irán, cabe recordar, vinculaba el levantamiento de sus restricciones a la navegación en el estrecho a la declaración de un alto el fuego en Líbano para que Israel cesara sus ataques en el marco de la ofensiva que había desatado sobre las milicias chiíes de Hezbolá.

Para terminar de complicar la situación, y visto que Irán estaba abriendo el paso a barcos de países con los que había firmado acuerdos de peaje, el presidente de Estados Unidos impuso el pasado fin de semana un cierre perimetral que dejó la zona completamente bloqueada a la navegación.

De hecho, poco antes de que Araqchi declarara la reapertura del estrecho, el Mando Central del Ejército de EEUU informaba que 19 barcos comerciales habían tenido que dar media vuelta desde el fin de semana por orden de los barcos norteamericanos que vigilan el perímetro del estrecho. "Ningún buque ha evadido a las fuerzas estadounidenses", manifestó el CENTCOM.