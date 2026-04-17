La arremetida de Trump contra el papa: ¿qué hay detrás y qué le puede costar?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que era “importante” que el papa León XIV comprendiera “que Irán no podía tener un arma nuclear”. Respondiendo a periodistas en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario afirmó también que no tiene “nada contra el papa”. "El papa tiene que entender —es muy sencillo— que Irán no puede tener un arma nuclear. El mundo estaría en grave peligro", declaró a los reporteros.

Las declaraciones del republicano ocurren en medio de las crecientes tensiones con el líder de la Iglesia católica, con 1,400 millones de seguidores en todo el mundo. Trump ha acusado a León XIV —nacido en Chicago y el primer papa estadounidense— de ser “débil” con la delincuencia y “terrible” en asuntos de política exterior.

También ha señalado al pontífice de intentar complacer a lo que llamó “izquierda radical”, diciendo que es una “persona muy liberal”; sugiriendo que “le gusta el crimen” y hasta le ha instado a enfocarse en ser un “gran papa” y a no involucrarse en política.

La andanada de ataques —casi todas vertidos a través de la cuenta que mantiene en su red social Truth Social— fue coronada con la publicación de imágenes y montajes creados con inteligencia artificial (IA) en las que Trump aparecía trajeado con una túnica blanca y una suerte de capa roja, con rayos saliendo de sus manos tocando a un hombre sobre una camilla y rodeado de simbología religiosa y bélica. Un montaje que ha sido interpretado como un intento de suplantar a la figura de Jesucristo.

"El papa puede decir lo que quiera, y yo quiero que diga lo que quiera, pero puedo estar en desacuerdo. Creo que Irán no puede tener un arma nuclear", dijo Trump. Y añadió: “No estoy discutiendo con él. El papa hizo una declaración en la que dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear… Tengo derecho a discrepar del papa”.

“No tengo miedo de la Administración Trump”

León XIV respondió que "no teme a la Administración Trump" y que continuará expresándose en contra de la guerra y a favor del Evangelio.

El papa había criticado antes a “tiranos” que gastan miles de millones en guerras. También ha sido enfático en lo que es percibido por críticos y analistas como un esfuerzo por desmontar la supuesta manipulación del Gobierno de Trump.

El secretario de Defensa y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que Estados Unidos libraba una “guerra santa” y una "cruzada" que perseguía la protección de la civilización occidental. También aseguró que las tropas estadounidenses combatían “en el nombre de Jesús".

Mientras que el papa no tardó en afirmar que “Jesús no escucha las oraciones de los que hacen la guerra" porque tienen sus "manos llenas de sangre".

Para Blandine Chelini-Pont, especialista en geopolítica del cristianismo e historia política del catolicismo estadounidense en la Universidad de Aix-Marsella, las declaraciones de León XIV se enmarcan “dentro de la tradición vaticana de actuar según un sentido moral” contra las guerras en general.

El papa León XIV ha "cuidado de no mencionar a Estados Unidos ni la guerra contra Irán en sus declaraciones", señala Emma Long, especialista en el sistema político norteamericano de la Universidad de East Anglia, en entrevista con Sebastian Seibt, de France 24. Durante años, Long ha estudiado y trabajado sobre el papel y la influencia de la Iglesia católica en las instituciones en el continente americano.

En esa línea, el sábado, León XIV —que se encuentra de gira en África y cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost— denunció lo que ha calificado como la "locura de la guerra" en un llamado general a la paz: "Basta de egocentrismo y dinero. Basta de demostraciones de fuerza. Basta de guerras". También hizo un llamado a los países beligerantes —Estados Unidos, Israel e Irán— para que "negocien y alcancen la paz".

Un aluvión de críticas

La publicación de las imágenes en las que Trump alude a ser un mesías y las críticas al pontífice han levantado un reguero de críticas en Estados Unidos y en el mundo entero.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni —considerada una cercana aliada de Trump y la única jefa de Estado de Europa que asistió a su investidura en enero de 2025— calificó sus declaraciones de "inaceptables". Meloni también aseguró que es "correcto y normal" que el papa pida y haga votos por la paz.

En casa, la imagen fue calificada de "blasfemia" y de “escandalosa” por prominentes figuras cristianas y conservadoras, además de comentaristas y políticos. Algunos incluso miembros del movimiento MAGA, afín a Trump, y de la cadena 'Fox News'. La comentarista Megan Basham o la periodista Megyn Kelly contaban entre los más críticos.

El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, dijo que no encontraba nada "admirable" en los comentarios del presidente estadounidense. Y la excongresista Marjorie Taylor Greene —quien renunció a la Cámara de Representantes tras una pelea con Trump por el manejo de su Administración de los expedientes de Jeffrey Epstein— repudió los ataques contra el pontífice y la imagen falsa en la que parecía emular a Jesús.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha emergido como uno de los más críticos contra la guerra iniciada por Washington e Israel, también lanzó dardos a Trump y elogió la "valentía y el coraje" de León XIV al pronunciarse e insistir en la urgencia de encontrar vías para alcanzar el fin del conflicto y una paz más allá de acuerdos temporales de cese al fuego.

El impacto electoral

Con las elecciones de medio término en el horizonte, analistas apuntan a que los ataques contra el papa y sus publicaciones podrían traerle a Trump consecuencias políticas.

"Un sector del electorado religioso, en particular los nacionalistas cristianos, no se verá afectado", afirma a France 24 en Francés Emma Long. La experta cree que la imagen de Trump como un supuesto mesías, que mezclaba símbolos cristianos con referencias nacionalistas como el águila americana, la bandera y soldados, incluso estaba hecha a medida para ellos.

"Pero los católicos pueden ser más críticos. Estas controversias "corren el riesgo de perjudicar la popularidad del presidente entre este sector de la población", sostiene.

De hecho, si bien la mayoría de los cristianos evangélicos (protestantes) conforman el núcleo del movimiento MAGA, los católicos están menos comprometidos con la causa. Está por verse cómo impactará esto en los comicios.

Con Reuters, AP, AFP y medios locales