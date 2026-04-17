Paul Krugman, Nobel de Economía, alerta por presión de Trump sobre la Fed

Donald Trump elevó la tensión con la Reserva Federal en medio del relevo de Jerome Powell.. Foto: Jose Luis Magana / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Nobel de Economía Paul Krugman advirtió que la presión del presidente Donald Trump sobre la Reserva Federal podría ir más allá de un relevo en la dirigencia del banco central de Estados Unidos. En una publicación, Krugman sostuvo que Trump busca un “cambio de régimen” en la Fed, con implicaciones para la forma en que opera esa institución.

La advertencia surgió en medio de una nueva escalada entre Trump y Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal. Reuters reportó que Trump amenazó con despedir a Powell si no deja también su lugar en la Junta de Gobernadores al concluir su periodo como jefe de la Fed, previsto para el 15 de mayo de 2026.

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Qué dijo Paul Krugman sobre la Fed

En su texto, Krugman planteó que el problema no se limita al nombre de quien presida la Reserva Federal. El economista alertó que el intento sería modificar la lógica institucional de la Fed y reducir la independencia con la que históricamente ha operado frente a la Casa Blanca.

La expresión tomó relevancia porque coincide con el impulso de la Casa Blanca para colocar a Kevin Warsh al frente del banco central. Reuters informó que el Senado programó para el 21 de abril la audiencia de confirmación de Warsh, en medio de un proceso marcado por tensiones políticas y objeciones dentro del propio Partido Republicano.

La tensión entre Trump y Jerome Powell

La confrontación escaló después de que Trump insistió en la salida de Powell y respaldó la investigación abierta en su contra. Según Reuters, el caso ha añadido presión al proceso de sucesión y ha generado preocupación sobre el precedente que dejaría una intervención política directa en la conducción del banco central.

En paralelo, voces fuera de Estados Unidos también defendieron la autonomía de los bancos centrales. Reuters reportó el 16 de abril que el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijo en Washington que la independencia de estas instituciones es un requisito para una política monetaria eficaz y parte del funcionamiento democrático.

Por qué importa la independencia de la Reserva Federal

La Reserva Federal tiene un papel central en la definición de tasas de interés y en la contención de la inflación en Estados Unidos. Por ello, la advertencia de Krugman apunta al posible impacto de una presión política más agresiva sobre una institución que durante décadas ha buscado mantener distancia del poder ejecutivo.

Reuters también había reportado desde enero que Kevin Warsh promueve una reorientación en la Fed, aunque una transformación de fondo enfrentaría obstáculos legales, políticos e internos. En ese contexto, la discusión dejó de centrarse solo en quién sustituirá a Powell y pasó a enfocarse en si la Reserva Federal mantendrá su diseño institucional o entrará en una nueva etapa bajo mayor presión de la Casa Blanca.