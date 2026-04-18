China instó a viajeros evitar el aeropuerto de Seattle después de que EU negó entrada a 20 académicos. Foto: AP

SEATTLE (AP).- Funcionarios del gobierno chino están instando a los viajeros a que tengan cuidado y eviten ingresar a Estados Unidos a través de Seattle, citando un patrón de acoso continuo por parte del personal de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Unos 20 académicos chinos con visado volaron recientemente a través del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma para asistir a una conferencia académica, pero el Departamento de Asuntos Consulares de China declaró en una publicación en X que los académicos fueron "inspeccionados de manera irrazonable" por personal de la CBP y se les negó la entrada.

El jueves se enviaron correos electrónicos solicitando más información y comentarios a los portavoces de la agencia federal, la Embajada de China en Washington, D.C., y su consulado en San Francisco.

Dado que los académicos chinos han sido acosados ??continuamente en el aeropuerto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada instaron a los ciudadanos que planean visitar los Estados Unidos a que lo hagan con una mentalidad de seguridad y que eviten el aeropuerto de Seattle, según la publicación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también instó a los viajeros procedentes de China a familiarizarse con las normas de entrada a Estados Unidos y a estar preparados.

“Si te interrogan agentes de las fuerzas del orden estadounidenses, debes afrontarlo con calma y racionalidad”, según la traducción del tuit.

Según el Centro de Investigación Pew, Seattle ocupó el sexto lugar entre las áreas metropolitanas más grandes del país en cuanto a población china en 2019, con aproximadamente 166 mil residentes.