Isabel Díaz Ayuso dice que Pedro Sánchez se reúne con "narcoestados" en Barcelona

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. . Foto: Alejandro Martínez / Europa Press

BARCELONA (EUROPA PRESS).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió disculpas este viernes a su homólogo brasileño, Lula da Silva, y al resto de líderes que se reúnen este viernes y sábado en la cumbre progresista en Barcelona por "los insultos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la rueda de prensa de la I Cumbre España-Brasil en el Palau de Pedralbes de Barcelona, a Pedro Sánchez se le preguntó por las palabras de Ayuso, que criticó desde Bruselas que el mandatario se reúna con "narcoestados" en la Global Progressive Mobilisation (GPM) y en la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

Sánchez afirmó que no quería dar "el gusto" a Ayuso de entrar en una provocación, pero aprovechó la presencia de Lula da Silva para pedirle a él y al resto de dirigentes disculpas en nombre de la sociedad española.

En la IV Reunión en defensa de la democracia de este sábado, auspiciada por España y Brasil, participaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la de México, Claudia Sheinbaum; Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y los líderes de otros países como Sudáfrica, Irlanda y Barbados.

"Lo que está claro es que la sociedad española, que es abierta, hospitalaria y respetuosa, no se siente representada por esos insultos", zanjó.