Isabel Díaz Ayuso dice que Pedro Sánchez se reúne con "narcoestados" en Barcelona

España
Isabel Díaz Ayuso dice que Pedro Sánchez se reúne con "narcoestados" en BarcelonaEl presidente del gobierno español pidió disculpas por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid contra los participantes en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, entre ellos Claudia Sheinbaum.
BARCELONA (EUROPA PRESS).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió disculpas este viernes a su homólogo brasileño, Lula da Silva, y al resto de líderes que se reúnen este viernes y sábado en la cumbre progresista en Barcelona por "los insultos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En la rueda de prensa de la I Cumbre España-Brasil en el Palau de Pedralbes de Barcelona, a Pedro Sánchez se le preguntó por las palabras de Ayuso, que criticó desde Bruselas que el mandatario se reúna con "narcoestados" en la Global Progressive Mobilisation (GPM) y en la IV Reunión en Defensa de la Democracia.
Sánchez afirmó que no quería dar "el gusto" a Ayuso de entrar en una provocación, pero aprovechó la presencia de Lula da Silva para pedirle a él y al resto de dirigentes disculpas en nombre de la sociedad española.
En la IV Reunión en defensa de la democracia de este sábado, auspiciada por España y Brasil, participaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la de México, Claudia Sheinbaum; Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y los líderes de otros países como Sudáfrica, Irlanda y Barbados.
"Lo que está claro es que la sociedad española, que es abierta, hospitalaria y respetuosa, no se siente representada por esos insultos", zanjó.