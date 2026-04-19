Arrestan a mujer en Los Ángeles por cargos de tráfico de armas iraníes. Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP).- Fiscales federales informaron que una mujer de 44 años de Los Ángeles fue arrestada el sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles bajo sospecha de ayudar a Irán a traficar armas a Sudán, que se encuentra en su cuarto año de una sangrienta guerra civil.

Shamim Mafi se enfrentará a cargos por haber intermediado en la venta de "drones, bombas, espoletas y millones de cartuchos de munición" entre Irán y las Fuerzas Armadas Sudanesas, según anunció el domingo en las redes sociales el fiscal general de Estados Unidos, Bill Essayli.

No se pudo localizar un número de teléfono de Mafi y el domingo se desconocía si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Essayli publicó una foto de alguien con una chaqueta del FBI escoltando a una mujer a la parte trasera de un sedán fuera de una terminal en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX).

Mafi es un ciudadano iraní que se convirtió en residente permanente legal de los Estados Unidos en 2016, dijo Essayli.

Una denuncia penal fechada el 12 de marzo alega que Mafi y un cómplice no identificado dirigían una empresa en Omán llamada Atlas International Business, a través de la cual se traficaba con armas y municiones. La empresa recibió más de 7 millones de dólares en pagos en 2025.

Por otra parte, según los documentos judiciales, Mafi y su cómplice intermediaron en la venta de 55 mil detonadores de bombas al Ministerio de Defensa sudanés.

“En relación con la transacción, Mafi presentó una carta de intención al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) para comprar las espoletas de las bombas para Sudán”, dice la denuncia.

Mafi tiene previsto comparecer el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles. De ser declarada culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.

La guerra civil sudanesa ha creado una crisis humanitaria en este país del norte de África, donde los suministros de alimentos están disminuyendo y millones de personas han huido de sus hogares.