EU ataca y captura buque de carga con bandera de Irán cerca del estrecho de Ormuz

El sol sale tras varios petroleros fondeados en el estrecho de Ormuz en la costa de la isla de Queshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente estadunidense, Donald Trump, informó este domingo que las fuerzas militares estadunidenses desplegadas en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

El barco es el 'Touska', un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según Trump. "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", relató.

El buque que ha interceptado el barco iraní ha sido el destructor 'USS Spruance', destaca Trump, que menciona además que el 'Touska' está en la lista de embarcaciones sancionadas del Departamento del Tesoro estadounidense por su "historial de actividad ilegal". "¡Tenemos pleno control del barco y estamos mirando qué hay a bordo!", concluyó Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluye al 'Touska' en su lista de buques sancionados. Recoge en el listado que se trata de un buque de transporte de contenedores de bandera iraní.