Marca de alimentos infantiles retira frascos del mercado tras dar positivo por veneno para ratas

Vista de la comida para bebés HIPP en un estante, en Ceske Budejovice, República Checa, el domingo 19 de abril de 2026. . Foto: AP/Stanislav Hodina

VIENA (AP).- La marca de alimentos para bebés HiPP está retirando del mercado algunos de sus frascos de comida para bebés después de que muestras tomadas en Austria, Eslovaquia y la República Checa dieran positivo por veneno para ratas, informaron las autoridades el domingo.

Las autoridades creen que la adulteración se produjo en frascos de 190 gramos de comida para bebés de 5 meses elaborada con zanahorias y papas, que se vendieron en los supermercados SPAR de Austria. La primera muestra dio positivo el sábado.

"Esta retirada del mercado no se debe a ningún defecto de producto o de calidad por nuestra parte. Los frascos salieron de nuestras instalaciones de HiPP en perfectas condiciones", declaró HiPP en un comunicado. “La retirada está relacionada con un acto delictivo que actualmente está siendo investigado por las autoridades”.

La policía de Burgenland, Austria, indicó que los productos sospechosos probablemente tengan una etiqueta blanca con un círculo rojo en la base del frasco. Otras señales de alerta incluyen una tapa dañada o abierta y un olor inusual o a rancio. Además, es posible que no se escuche el típico chasquido al abrir el frasco.

HiPP anunció que, como medida de precaución, está retirando del mercado todos sus potitos de comida para bebés vendidos en los supermercados SPAR (que incluyen SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR y Maximarkt) en Austria. Los clientes pueden obtener un reembolso completo incluso sin recibo. Los vendedores en Eslovaquia y la República Checa han retirado de la venta todos los potitos de la marca.

Según la policía, un cliente informó que un frasco parecía haber sido manipulado, aunque nadie había consumido la comida para bebés.

Según la Agencia Austriaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria, el veneno para ratas suele contener bromadiolona, ??un anticoagulante que impide la coagulación de la sangre. La ingestión de este veneno puede provocar hemorragias, como sangrado de encías y nasal, así como hematomas y sangre en las heces.

De acuerdo a la agencia, los síntomas podrían aparecer entre dos y cinco días después de la ingestión.