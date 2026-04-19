Netanyahu considera que la guerra "aún no ha terminado"

MADRID, (EUROPA PRESS) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que la guerra "no ha terminado" a pesar del anuncio de Estados Unidos del envío de una delegación negociadora a Pakistán para reunirse el lunes con representantes de Irán.

"En cualquier momento puede haber nuevos acontecimientos. ¿Quién sabe lo que nos deparará mañana, o pasado mañana?", planteó durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, según recoge la prensa israelí.

Netanyahu subrayó que Estados Unidos e Israel "conseguirán cumplir sus objetivos y darán más esperanza a los pueblos libres del mundo".

Netanyahu y Milei se han abrazado efusivamente y han bromeado sobre la similitud en la pronunciación entre el nombre de Milei, Javier, y la palabra hebrea 'chaver', amigo. Después se han fotografiado con la pose típica de Milei con los pulgares arriba.

Durante la visita de Milei se ha formalizado la firma de los denominados Acuerdos de Isaac, que buscan reforzar los vínculos entre Israel y América Latina.

"Las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas", ha declarado Milei en referencia a esta iniciativa.

Además, Milei ha reiterado su alineamiento político con Estados Unidos e Israel: "La Argentina expresó su firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo", planteó antes de recordar que su país "fue víctima de cobardes ataques terroristas y al día de hoy aún pedimos justicia".

VUELOS DIRECTOS

Además se anunció la puesta en marcha de una ruta directa entre Israel y Argentina de la aerolínea israelí El Al a partir de diciembre este mismo año.

"Los vuelos directos entre Israel y Argentina acercará aún más la amistad entre nuestros países", ha resaltado Netanyahu. "Vamos a ampliar nuestra colaboración económica, tecnológica, de seguridad y ahroa también en la aviación y el turismo", ha añadido

La tercera iniciativa de relevancia es la firma de un acuerdo antiterrorista y contra el extremismo que incluye formación para las fuerzas de seguridad, intercambio de información y la creación de un grupo conjunto con competencias en este ámbito.

Lo que parece que aún tendrá que esperar es el traslado de la Embajad argentina de Tel Aviv a Jerusalén. "Reiteramos nuestra voluntad de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan", ha apuntado Milei.

La primera escala del viaje de Milei, que terminará el martes, ha sido el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo, donde Milei ha llorado de emoción. Estas imágenes han sido muy criticadas en Argentina, en particular por sus implacables recortes que han reducido los servicios públicos como la sanidad y las pensiones.

Es la tercera visita de Milei a Israel en dos años de mandato como presidente de Argentina. El propio Milei ha iniciado el proceso de conversión al judaísmo.