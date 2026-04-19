Noboa acusó a Petro de tener vínculos con criminales y el presidente colombiano amenazó con demandarlo

Petro amenaza con demandar al presidente de Ecuador, pues lo acusó de tener vínculos con criminales. Foto: AP / Matias Delacroix, Archivo

BOGOTÁ, Colombia (AP).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que demandará a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien lo acusó de tener vínculos con el líder de una despiadada organización criminal, profundizando así la crisis diplomática y comercial entre las dos naciones sudamericanas.

Petro anunció su decisión en una publicación en X en la que no proporcionó detalles de la demanda, incluyendo el país y el lugar donde planea presentarla. Su amenaza es el último giro en la disputa entre los presidentes de ideologías opuestas cuyos países luchan contra el aumento de la delincuencia impulsada por el narcotráfico.

El sábado, Noboa declaró a un periódico colombiano que Petro se había reunido con miembros del principal partido de oposición política de Ecuador, algunos de los cuales "tienen vínculos con Fito". Noboa se refería a Adolfo Macías, alias "Fito", líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador, quien fue extraditado a Estados Unidos el año pasado por cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

Noboa no presentó ninguna prueba que respaldara su afirmación. Petro ha negado conocer a Macías.

“He decidido presentar una demanda penal contra el presidente Noboa por difamación”, escribió Petro en X el domingo. También explicó que Noboa ordenó al Ejército ecuatoriano que lo protegiera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando visitó la ciudad costera de Manta en mayo para la toma de posesión de su segundo mandato. Manta ha sido durante mucho tiempo un centro de tráfico de cocaína producida en Colombia.

El gobierno de Ecuador no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Associated Press.

El anuncio de Petro se produce en medio de una disputa entre los dos líderes que ha sumido a Colombia y Ecuador en una guerra comercial desde enero, cuando Noboa impuso unilateralmente aranceles a las importaciones colombianas, alegando falta de control en su frontera común.

Colombia respondió con sus propios aranceles y la suspensión de la venta de energía, mientras que Ecuador aumentó progresivamente su tarifa del 30% al 50% y finalmente al 100%. El último aumento entrará en vigor el próximo mes.