¿Puede el ataque estadunidense a un barco iraní enturbiar las negociaciones de paz? (Video)

Buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán, el sábado. Foto: AP / Asghar Besharati

Las dudas de Teherán, que no había confirmado su participación en la reanudación de los diálogos con Estados Unidos en Islamabad, pueden convertirse en reservas mucho más graves, a raíz del anuncio de Donald Trump de que fuerzas de su país atacaron y ocuparon un buque carguero de bandera iraní, un movimiento que la República Islámica ha interpretado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego.

A menos de 72 horas de que se cumpla el plazo inicial de la tregua, Irán promete respuestas a la acción de Trump y los mercados petroleros vuelven a reaccionar con nerviosismo.

Un lanzamisiles estadunidense disparó dos veces contra un buque carguero de bandera iraní, el Touska, y luego fuerzas de la marina norteamericana capturaron la nave.

La versión la ofreció el presidente Donald Trump en su red Truth Social, en una revelación que podría enturbiar aún más las perspectivas de que se retomen los diálogos entre Washington y Teherán en Islamabad.

En una publicación hecha en su red Truth Social, Trump informó que la acción se había llevado a cabo luego de que el tanquero intentara “atravesar nuestro bloqueo naval”, en alusión a la respuesta estadounidense al nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Según el mandatario, “la tripulación iraní se negó a escuchar, así que nuestro barco de la Marina los detuvo en seco haciendo un agujero en la sala de máquinas”.

Se refería al USS Spruance, uno de los destructores lanzamisiles que Estados Unidos ha estacionado en el golfo de Omán, para impedir la navegación de naves comerciales iraníes.

En su publicación, Trump agregó que “los marines estadounidenses tienen la custodia del buque”, que, según agregó, se encuentra bajo sanciones por parte del Departamento del Tesoro “debido a su historial previo de actividades ilegales”.

Trump finalizó informando que “tenemos la custodia total del barco y estamos viendo qué hay a bordo”, un movimiento sin precedentes en el actual conflicto.

El Comando Central del ejército estadounidense abundó sobre el incidente, al indicar que se “emitieron múltiples advertencias” y se informó “al buque con bandera iraní de que violaba el bloqueo estadunidense”.

La publicación en redes sociales del Pentágono, que incluye un video del ataque, agrega que las advertencias a la tripulación se extendieron “durante un periodo de seis horas”, tras las cuales el USS Spruance ordenó la evacuación de la sala de máquinas y “deshabilitó la propulsión del Touska disparando varios proyectiles del cañón MK 45 de 5 pulgadas”.

El Comando Central confirmó que miembros “de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron posteriormente la embarcación, que no cumplía con la normativa, que sigue bajo custodia estadounidense”, y añadió que se usó “fuerza proporcional”.

El Touska, que Trump describió como un buque “de casi 900 pies de largo y que pesa casi tanto como un portaaviones”, cumplía ruta entre China e Irán al momento de ser interceptado. Otras 25 naves han recibido la voz de alto estadounidense desde que se inició el bloqueo naval, según el Comando Central.

Piratería y violación del alto el fuego

Irán respondió a través del portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, que emitió un comunicado en el que agregó que la ofensiva estadounidense constituía un “acto de piratería” y una violación del alto el fuego, que se vence el próximo 22 de abril.

En el documento, el vocero militar asegura que Estados Unidos "atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Oman" y agrega que lo hizo "violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina".

También informó que fuerzas iraníes usaron drones en contra de los buques militares estadounidenses.

"Advertimos que el Ejército de Irán responderá pronto", agrega el comunicado, que no anticipa en qué podría consistir esa respuesta.

Irán volvió a bloquear el 18 de abril el estrecho de Ormuz, por el que circula un quinto del petróleo mundial, luego de apenas un día de haber anunciado su despeje, por lo que Estados Unidos respondió imponiendo un cerco naval, para afectar la importación y exportación de suministros por parte de Teherán.

El nuevo incidente se produce en momentos en que la delegación estadounidense ha comenzado a desplazarse hacia Islamabad, para una nueva ronda de negociaciones mediadas por Pakistán, a las que Teherán todavía no ha confirmado su asistencia.

Las últimas explosiones retóricas de Trump, reiterando su promesa de “derribar todas y cada una de las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán” si la República Islámica no accede al “acuerdo muy justo y razonable” que ofrece su país, han alejado las posibilidades de que Teherán vuelva a comprometerse con el diálogo.

El canciller iraní Abás Araqchi afirmó en una llamada telefónica a su homólogo paquistaní Ishaq Dar que las acciones estadounidenses contra barcos y puertos de su país eran una “señal clara” de la falta de sinceridad de la contraparte, según reportaron medios estatales de su país.

Los mercados vuelven a acusar el golpe

La perspectiva de una retoma de las hostilidades ya ha comenzado a surtir efecto en los mercados petroleros, con el barril Brent repuntando el domingo en la jornada matutina, cuando se reabrieron las negociaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago.

El precio de referencia del crudo estadounidense se cotizó un 6,4% al alza, para alcanzar 87,90 dólares el barril, mientras que el estándar internacional ganó un 5,8%, para ubicarse en 95,64.

La reacción se produce apenas dos días después de un breve suspiro de alivio el 17 de abril, cuando los mercados reaccionaron a la baja tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, que produjo un descenso de 9% en los precios del crudo.

La propia Administración Trump ha comenzado a enviar señales de que no prevé un panorama más alentador a corto plazo, y el secretario de Energía Chris Wright reconoció que el precio de la gasolina probablemente no comenzará a bajar hasta 2027.

"Pero probablemente los precios han alcanzado su punto máximo y empezarán a bajar", agregó Wright en conversación con la cadena ‘CNN’.

Analistas advierten que incluso en el poco probable escenario de que se alcance un acuerdo satisfactorio para poner fin a las hostilidades, haría falta meses para que los envíos de petróleo vuelvan a niveles normales y bajen los precios del combustible.

Con AP, EFE y Reuters

Autor: Eumar Esaá