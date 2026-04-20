Cuba confirma haberse reunido con funcionarios de EU y exige que se levante el bloqueo energético

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en el centro, asiste a una celebración conmemorativa del 65 aniversario de la proclamación que declara socialista la Revolución Cubana, en La Habana, Cuba, el jueves 16 de abril de 2026.. Foto: AP/Ramon Espinosa

LA HABANA (AP).- Este día el gobierno cubano confirmó que se reunió recientemente con funcionarios estadounidenses en la isla, mientras las tensiones entre ambas partes siguen siendo altas debido al bloqueo energético estadounidense al país caribeño.

Altos funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU., que hablaron bajo condición de anonimato, declararon el viernes que diplomáticos estadounidenses viajaron a la isla a principios de abril por primera vez desde 2016, en el marco de una nueva iniciativa diplomática. Ni funcionarios estadounidenses ni cubanos han precisado la fecha exacta de la reunión ni qué funcionarios estadounidenses participaron.

Alejandro García del Toro, subdirector general encargado de los asuntos estadounidenses en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, declaró el lunes que la delegación estadounidense incluía subsecretarios de Estado y que la delegación cubana incluía representantes del nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

El intercambio se llevó a cabo "con respeto y profesionalidad", afirmó, y añadió que la delegación estadounidense no emitió ninguna amenaza ni impuso plazos, como han informado algunos medios de comunicación estadounidenses.

“La eliminación del embargo energético contra el país era una prioridad absoluta para nuestra delegación”, declaró García del Toro. “Este acto de coerción económica constituye un castigo injustificado para toda la población cubana”.

Añadió: “También es una forma de chantaje global contra los estados soberanos, que tienen todo el derecho a exportar combustible a Cuba, de acuerdo con las normas que rigen el libre comercio”.

Entre las condiciones para el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba, Washington presiona al gobierno cubano para que ponga fin a la represión política, libere a los presos políticos y liberalice su maltrecha economía.

A finales de enero, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. Trump también amenazó con intervenir en el país, y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró la semana pasada que su país está preparado para luchar si eso ocurriera.