EU ataca una supuesta embarcación de narcotraficantes en el mar Caribe y deja tres muertos. Foto: Comando del Sur de Estados Unidos vía AP

WASHINGTON (AP).- El ejército estadounidense informó que lanzó otro ataque contra una embarcación acusada de transportar drogas en el mar Caribe, causando la muerte de tres personas el domingo.

La campaña del gobierno de Trump de hundir supuestas embarcaciones de narcotráfico en aguas latinoamericanas se ha mantenido desde principios de septiembre y ha dejado al menos 181 muertos en total. También se han producido ataques en el Pacífico oriental.

A pesar de la guerra con Irán, la serie de ataques se ha intensificado nuevamente en la última semana, lo que demuestra que las agresivas medidas del gobierno para detener lo que denomina "narcoterrorismo" en el hemisferio occidental no cesan. El ejército no ha presentado pruebas de que ninguno de los buques transportara drogas.

Los ataques comenzaron cuando Estados Unidos estaba consolidando su mayor presencia militar en la región en generaciones, y se produjeron meses antes de la operación de enero que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se declaró inocente.

En el último ataque del domingo, el Comando Sur de Estados Unidos reiteró declaraciones anteriores afirmando que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. Publicó un video en X que muestra una embarcación desplazándose por el agua antes de que una explosión masiva la envolviera en llamas.

El presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses. Sin embargo, su administración ha presentado escasas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”. Mientras tanto, los críticos han cuestionado la legalidad general de las huelgas de barcos.