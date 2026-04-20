Ministro de Israel tilda de “vergonzoso” que un soldado destruyera una figura de Jesucristo

Fragmento de la imagen en la que se ve a un soldado israelí mientras golpea con un mazo la cara de una figura de Jesucristo en el sur de Líbano. Foto: @ytirawi

MADRID (EUROPA PRESS).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, tildó este lunes de "grave y vergonzoso" el incidente en el que un soldado israelí golpea con una maza la cara de una figura de Jesucristo en el sur de Líbano, después de que la investigación del Ejército confirmara que la fotografía publicada a través de redes sociales era auténtica.

"El daño a un símbolo religioso cristiano por parte de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano es algo grave y vergonzoso", dijo Saar, que ha aplaudido al Ejército por su comunicado de condena del incidente y su investigación sobre el asunto.

Así, expresó su "confianza" en que "se adoptarán las necesarias medidas estrictas contra quien llevara a cabo este horrible acto".

The damaging of a Christian religious symbol by an IDF soldier in southern Lebanon is grave and disgraceful.



I commend the IDF for its statement,

for condemning the incident, and for conducting an investigation into the matter. I’m confident that the necessary strict measures… — Gideon Sa'ar | ????? ??? (@gidonsaar) April 20, 2026

"Esta vergonzosa acción es totalmente contraria a nuestros valores", insistió el jefe de la diplomacia israelí a través de un mensaje en redes sociales.

"Israel es un país que respeta las diferentes religiones y sus símbolos sagrados, y que defiende la tolerancia y el respeto entre las fes", manifestó. "Nos disculpamos por este incidente y ante cada cristiano cuyos sentimientos fueron heridos", dijo.

Lebanon |



An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. pic.twitter.com/Sj1m16tj9q — Younis Tirawi | ???? (@ytirawi) April 19, 2026

El Ejército de Israel anunció horas antes la apertura de una investigación en torno al suceso y aseguró que contempla este incidente con "gran severidad".

Following the completion of an initial examination regarding a photograph published earlier today of an IDF soldier harming a Christian symbol, it was determined that the photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.



The IDF views the incident with great… https://t.co/U6P3x8KWBb — Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026

Asimismo incidió que este comportamiento "no concuerda con los valores que se esperan de sus tropas".

Una página de Facebook de la localidad de Debel publicó una imagen previa al momento del ataque

"Las FDI incluso están trabajando para ayudar a la comunidad a restaurar la figura en su lugar", dijo, al tiempo que señaló que los militares israelíes están desplegados en el sur de Líbano, en el marco de una nueva invasión del país vecino, "para desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá".