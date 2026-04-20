Trump cree que es "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el sábado 18 de abril de 2026, en Washington. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera "altamente improbable" que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo.

"No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", explicó Trump en una entrevista con Bloomberg en la que ha confirmado que su vicepresidente, JD Vance, partirá este mismo lunes hacia Islamabad con la intención de mantener contactos este martes con la delegación iraní, a pesar de que Teherán no ha confirmado estas negociaciones.

"Es altamente improbable que lo prolongue", respondió al ser preguntado por la tregua anunciada el 7 de abril. De hecho, ha subrayado que la tregua termina "el miércoles por la tarde". "Miércoles por la tarde, hora de Washington", apuntó.

El mandatario estadunidense se ha referido también al bloqueo impuesto a los puertos iraníes. "No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo", ha argüido.

En cuanto a la posibilidad de que no haya acuerdo y de si reanudará los ataques entonces, ha respondido que "si no hay acuerdo, evidentemente me esperaría" que se retomaran los ataques.