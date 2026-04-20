VIDEO muestra momento en que tigre alcanza las gradas tras falla de seguridad en circo

Un tigre saltó hacia el público durante una función de circo y el momento quedó grabado en video.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un tigre saltó hacia la zona de espectadores durante una función de circo en la región de Rostov del Don, en el sur de Rusia, luego de que fallara la malla de seguridad que separaba a los animales del público. El incidente ocurrió el domingo 19 de abril de 2026 y fue captado en video por asistentes al espectáculo.

La función se desarrollaba con normalidad cuando la estructura de protección que rodeaba la pista se desplomó de forma repentina. En ese momento, tres tigres participaban en un acto junto a sus domadores dentro del área central del circo.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE el 19 de abril de 2026, la caída de la malla provocó que los animales reaccionaran dentro del recinto. Uno de los felinos se dirigió hacia las gradas y saltó a la zona donde se encontraban familias y menores de edad.

El momento generó movimientos entre los asistentes, quienes se levantaron de sus asientos y se desplazaron hacia las salidas del recinto.

Video del tigre en el circo se difunde en redes sociales y documenta el momento del salto

El incidente quedó registrado en video por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran el instante en que la barrera de contención se desploma y el tigre se aproxima a las gradas.

El material registró la reacción del público y la intervención del personal del circo, que actuó para controlar la situación y retirar al animal del área de espectadores.

Medios internacionales reportaron que el personal del espectáculo coordinó el desalojo de los asistentes en cuestión de minutos y logró regresar al tigre a su jaula. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

El suceso ocurrió durante una función programada en horario vespertino. Un reporte citado por medios locales indicó que la red de protección se cayó de forma repentina mientras el acto se encontraba en desarrollo.

@miraquetevi Un tigre de circo irrumpió fuera de control este domingo durante una función en Rostov del Don, en el sur de Rusia, y saltó desde la arena directamente hacia la zona del público. El momento provocó pánico inmediato y una estampida entre los asistentes. Según reportes del medio ruso Life.ru, el espectáculo contaba con dos domadores y tres tigres, separados del público únicamente por una malla de seguridad sostenida por un aro de gran tamaño. Esa barrera no fue suficiente cuando uno de los animales logró salir de la zona controlada. El incidente quedó captado en video y ya circula ampliamente, mostrando el caos dentro del recinto. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre personas gravemente heridas, pero el caso vuelve a encender la alerta sobre el uso de animales salvajes en espectáculos. Créditos a Life.ru. Síguenos en @miraquetevi para más noticias que importan. #MiraQueTeVi #Rusia #Tigre #Circo #BreakingNews ? original sound - Mira que te vi

Autoridades investigan el fallo en la malla de seguridad del circo en Rostov del Don

Tras el incidente, autoridades locales iniciaron un procedimiento para determinar las causas del colapso de la estructura de seguridad utilizada en el espectáculo.

La policía informó que se realizan verificaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar si se cumplían los protocolos de seguridad aplicables a espectáculos con animales.

En una declaración citada por la agencia estatal rusa TASS, autoridades señalaron:

"En estos momentos se llevan a cabo comprobaciones sobre el incidente. Se establecen las circunstancias del suceso. Tras la comprobación se tomará una decisión procesal en consonancia con la legislación".

El reporte oficial también indicó que todos los animales fueron asegurados después del incidente y permanecen bajo resguardo dentro de las instalaciones.

Hasta el momento, el circo involucrado no ha emitido una postura pública sobre el suceso.