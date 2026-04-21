Cantante D4vd se declara inocente del asesinato de Celeste Rivas Hernandez de 14 años

El presunto homicida. David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, comparece ante el juez el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, acusado del asesinato de una menor de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su coche. Foto: Ted Soqui/Pool Photo via AP

LOS ÁNGELES (AP) — El cantante D4vd se declaró no culpable de un cargo de asesinato por la muerte de una adolescente de 14 años de la que se supo por última vez que estaba viva hace casi un año y cuyo cuerpo desmembrado y en descomposición fue hallado en el Tesla del artista, aparentemente abandonado.

Los cargos revelaron detalles clave y estuvieron entre los primeros movimientos públicos concretos en un caso macabro y espantoso que había permanecido bajo una investigación en gran medida secreta durante los siete meses transcurridos desde que Celeste Rivas Hernandez fue hallada muerta.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles informó que D4vd, de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, fue acusado de asesinato en primer grado, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cadáver. Un abogado defensor presentó declaraciones de no culpabilidad en todos los cargos en nombre de Burke, quien compareció por primera vez ante el tribunal el lunes. Apareció detrás de un vidrio en un área de custodia, vestido de negro. Un juez indicó que permanecería detenido sin derecho a fianza.

Los padres de la niña asistieron a la audiencia. Bajaron la mirada al entrar a la sala y se sentaron entre el público. No hablaron con los reporteros fuera del tribunal.

Abuso sexual infantil presunto durante una carrera en ascenso

Las autoridades alegaron que el cantante de alt-pop, nacido en Houston, mató a Rivas Hernandez para proteger una carrera en ascenso después de que ella amenazara con denunciar su relación sexual. Su álbum debut, “Withered”, se lanzó apenas dos días después de la fecha en que, según las autoridades, se supo por última vez que ella estaba viva. Su familia denunció su desaparición en 2024, cuando tenía 13 años. Esa era su edad cuando, de acuerdo con las acusaciones en una denuncia penal, el cantante la sometió a abuso sexual continuo durante al menos un año, de septiembre de 2023 a septiembre de 2024. La ley de California castiga con especial severidad el abuso de un menor de 14 años.

Las autoridades, que el lunes la describieron como una “fugitiva”, señalaron que Rivas Hernandez tenía 14 años cuando fue asesinada con un objeto punzante el 23 de abril de 2025 o alrededor de esa fecha, un día en que estuvo en la casa de Burke en Hollywood Hills.

Los fiscales sostienen que Burke mutiló el cuerpo unas dos semanas después.

Los cargos de asesinato incluyen circunstancias especiales, acechar a la víctima, cometer el delito por beneficio económico y asesinar al testigo en una investigación, que podrían conllevar la pena de muerte. Los fiscales no han anunciado si la solicitarán.

El testigo que, según se alega, Burke mató es la propia Rivas Hernandez, quien podría haber testificado sobre las acusaciones de delitos sexuales.

La defensa dice que D4vd “no asesinó a Celeste Rivas Hernandez”

La abogada principal de la defensa, Blair Berk, manifestó ante el tribunal: “Creemos que la evidencia real mostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernandez. Nos gustaría que la evidencia salga a la luz”.

Berk le dijo al juez que, tras los reportes de prensa sobre meses de procedimientos secretos ante un gran jurado, desea que se realice una audiencia preliminar pública lo antes posible para que un juez decida si hay pruebas suficientes para ir a juicio.

Según la ley de California, Burke tiene derecho a que la audiencia probatoria se celebre dentro de los 10 días judiciales posteriores a su lectura de cargos. Casi todos los acusados renuncian a su derecho a que ocurra tan rápido, pero él no lo hizo. Se programó para el jueves una audiencia para definir qué ocurrirá a continuación.

“Estaremos muy contentos de presentar la evidencia que hemos recopilado”, declaró la fiscal adjunta Beth Silverman.

Una menor desaparecida y el macabro hallazgo de un cadáver

El fiscal de distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, afirmó en una conferencia de prensa el lunes, al anunciar los cargos, que el caso es “la pesadilla de cualquier padre”.

El cuerpo de Rivas Hernandez, muerta desde hacía tiempo, fue encontrado dentro de un Tesla que fue remolcado desde Hollywood Hills el 8 de septiembre, cuando Burke estaba de gira para promocionar su álbum. Fue un día después de cuando habría cumplido 15 años.

Su familia había denunciado su desaparición desde su ciudad natal, Lake Elsinore, a unas 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles.

El cantante había estado bajo investigación de un jurado acusador del condado de Los Ángeles que indagaba la muerte. La pesquisa era oficialmente secreta, pero su existencia, y la identificación de Burke como su objetivo, se reveló en febrero, cuando su madre, su padre y su hermano objetaron en un tribunal de Texas las citaciones que exigían que testificaran. Según documentos judiciales, el Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de ellos. Las autoridades no lo reconocieron públicamente como sospechoso hasta su arresto el jueves.

Los investigadores policiales que registraron el Tesla en un depósito de remolque encontraron una bolsa para cadáveres “cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición”, según documentos judiciales. Los detectives abrieron parcialmente la cremallera de la bolsa y hallaron una cabeza y un torso.

Investigadores de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y “descubrieron que los brazos y las piernas habían sido separados del cuerpo”, de acuerdo con documentos judiciales. Debajo de la primera se encontró una segunda bolsa negra, y dentro había partes del cuerpo desmembradas. No se ha revelado públicamente ninguna causa de muerte, y la policía consiguió que un juez bloqueara la divulgación de los detalles de la autopsia. Se esperaba que la orden judicial se levantara después de los cargos.

“Tuve la oportunidad de reunirme con algunos familiares de Celeste y su dolor es incalculable por lo que le ocurrió a su hija”, dijo Hochman.

D4vd era un cantante hábil en redes sociales que estaba logrando avances

D4vd, pronunciado “David”, ganó popularidad entre la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Luego firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y una continuación, “The Lost Petals”, en 2023.

The Associated Press confirmó que Interscope prescindió de D4vd el año pasado.

Cuando se descubrió el cuerpo, el cantante continuó su gira por Norteamérica, pero cuando los reportes sobre su posible implicación se difundieron ampliamente, canceló los dos últimos conciertos y una gira europea que iba a realizar después.

El 11 de abril, unas dos semanas antes del asesinato, hizo su debut en el festival de música Coachella, donde habló con AP.

“Yo era un chico totalmente de internet. El internet es realmente lo que considero mi hogar. Mi vecindario era Instagram y la sociedad era el internet”, dijo. _