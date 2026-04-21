Trump extiende alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones “de una forma u otra”

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos ampliará su alto el fuego con Irán a petición de Pakistán mientras espera una propuesta unificada de la República Islámica.

El presidente dijo el martes que tomó la medida a petición de Pakistán mientras espera una "propuesta unificada" de Irán, pero que el ejército estadounidense continuará su bloqueo de los puertos iraníes.

Trump añadió que ha "ordenado a nuestro Ejército que mantenga el Bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezca listo y capaz, y por lo tanto, extenderé el alto al fuego hasta que presente su propuesta y las discusiones concluyan, de una forma u otra".

El presidente tomó la medida aun cuando la Casa Blanca puso en pausa el esperado viaje del vicepresidente JD Vance a Islamabad para una segunda ronda de conversaciones, ya que Teherán, al menos por el momento, se muestra reacio a más conversaciones.