Fundación Gates ordena una revisión externa de sus vínculos con Jeffrey Epstein

El fundador de Microsoft, Bill Gates, cuando asistió a un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el 4 de septiembre de 2025, en Washington. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — La Fundación Gates revisa sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, confirmó el miércoles la organización que otorga financiación para la salud global, mientras su único fundador restante enfrenta un creciente escrutinio por sus apariciones en documentos del Departamento de Justicia relacionados con su investigación del desacreditado financista.

Según informes, el fundador de Microsoft, Bill Gates, habló “con franqueza” en febrero sobre su relación con Epstein en una asamblea pública de la influyente fundación que creó con su exesposa, Melinda French Gates. Pero la investigación externa es el intento más claro hasta ahora de la organización sin fines de lucro por abordar asociaciones que han ensombrecido sus esfuerzos concentrados para poner fin a las muertes maternas e infantiles prevenibles y controlar enfermedades infecciosas clave.

“En marzo, con el apoyo de nuestro presidente, Bill Gates, y de los miembros independientes de nuestra Junta de Gobierno, el director general de la Fundación Gates, Mark Suzman, encargó una revisión externa para evaluar la participación pasada de la fundación con Epstein y nuestras políticas actuales para examinar y desarrollar nuevas alianzas filantrópicas”, señaló en un comunicado la Fundación Gates. The Wall Street Journal fue el primer medio que informó sobre la noticia del memorando interno que se detalla en la revisión.

El gigante filantrópico ya ha atravesado un periodo de cambios. La Fundación Gates compartió planes en enero para poner un tope a los costos operativos y recortar de forma gradual hasta 500 puestos, o alrededor del 20% de su personal, para 2030. La medida se produce tras el anuncio del año pasado de que la fundación cerraría en 2045, antes de lo previsto.

Los archivos del Departamento de Justicia incluyen correspondencia por correo electrónico entre Gates y Epstein sobre proyectos filantrópicos, entradas de calendario que documentan fechas en las que sostuvieron reuniones y fotos de Gates en eventos a los que asistieron ambos hombres. Gates no ha sido acusado de ninguna irregularidad en relación con su vínculo, niega haber conocido los delitos de Epstein y sostiene que se reunió únicamente para hablar de filantropía.

La fundación reconoció en febrero, en un comunicado, que “un pequeño número” de empleados se reunió con Epstein basándose en sus “afirmaciones de que podía movilizar importantes recursos filantrópicos para la salud global y el desarrollo”. Nunca crearon un fondo juntos y la fundación no realizó pagos financieros a Epstein, según ese comunicado anterior.

“La fundación lamenta que algún empleado haya interactuado con Epstein de cualquier manera”, se lee en el comunicado.

Las revelaciones de los archivos son observadas de cerca por uno de los primeros y más fervientes partidarios de la Fundación Gates. El inversionista Warren Buffett, que donó una parte de sus acciones anuales de Berkshire Hathaway a la organización sin fines de lucro, comentó el mes pasado en “Squawk Box” de CNBC que está claro que “había mucho que yo no sabía”.

Buffett, que renunció como fideicomisario de la fundación en 2021, ha completado su donación cada año alrededor de finales de junio. Pero indicó que “esperará a ver qué se revela” en los documentos del Departamento de Justicia y en las audiencias del Congreso sobre su contenido. Señaló que la fundación está “sentada” sobre una gran dotación, que suma 86.000 millones de dólares, y afirmó que Gates tiene “mucho dinero propio”.

"Así que, en cualquier caso, simplemente esperaré y veré. Y hay tres millones y medio, o lo que sea, de páginas; quiero decir, es asombroso", expresó Buffett sobre los archivos de Epstein.

Un portavoz de la Fundación Gates describió a Buffett como “un socio extraordinariamente generoso” durante casi dos décadas, en una declaración enviada el miércoles a The Associated Press.

“Estamos profundamente agradecidos por su apoyo, que nos ha permitido acelerar el progreso en algunos de los desafíos más difíciles del mundo que, de otro modo, no habría sido posible”, manifestó el portavoz.

La Fundación Gates espera que su junta directiva y su administración reciban una actualización sobre la revisión relacionada con Epstein este verano. Los investigadores externos no han sido identificados públicamente.