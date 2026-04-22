La UE está cerca de activar un préstamo millonario a Ucrania tras meses de bloqueo

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, saluda al otro lado de una ventana tras recibir la Medalla de la Libertad en la ceremonia del Premio Internacional de las Cuatro Libertades en Middelburg, Países Bajos, el jueves 16 de abril de 2026. Foto: AP

BRUSELAS (AP) — Enviados de la Unión Europea se reunieron el miércoles con una mayoría cautelosamente optimista de que pronto podría aprobarse, tras meses de estancamiento, un enorme préstamo para ayudar a cubrir las necesidades militares y financieras de Ucrania durante los próximos dos años.

En una reunión en Bruselas, los enviados evaluaron si Hungría podría levantar su veto al paquete de préstamos de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares), acordado originalmente en diciembre, que Ucrania necesita desesperadamente para apuntalar su economía devastada por la guerra y ayudar a mantener a raya a las fuerzas rusas.

Hungría ha insistido en que debe volver a recibir suministros de petróleo ruso a través de Ucrania antes de desbloquear los fondos.

Hungría y Eslovaquia, que dependen del petróleo ruso para cubrir sus necesidades energéticas, han acusado a Ucrania de no reparar un oleoducto dañado que transporta el crudo. Ucrania y la mayoría de sus aliados europeos se oponen a las importaciones de petróleo ruso, que han contribuido a financiar la guerra del presidente Vladímir Putin, que ya va por su quinto año.

En una publicación en redes sociales, el presidente Volodymyr Zelenskyy afirmó el martes que Ucrania ya construyó las reparaciones del oleoducto Druzhba. Indicó que “fue dañado por un ataque ruso”, pero que “el oleoducto puede reanudar sus operaciones”.

Pero el primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, ha dado a entender que solo aprobaría los préstamos para Ucrania una vez que el petróleo vuelva a fluir, por lo que los enviados esperan una señal clara de Budapest de que se levantará su veto. Orbán, que ha bloqueado repetidamente la ayuda de la UE a Ucrania, perdió una elección el 12 de abril y será reemplazado por el líder opositor proeuropeo Péter Magyar.

Chipre, que ahora ostenta el turno de presidencia de la UE, inició un procedimiento por escrito para aprobar la última pieza del rompecabezas del paquete de préstamos. Eso exigiría que Hungría o cualquier otro país que se oponga exponga por escrito por qué lo rechaza.

Estos procedimientos suelen dejarse abiertos durante 24 horas, y la presidencia chipriota dijo que la aprobación final podría llegar el jueves, cuando los líderes de la UE se reúnen para una cumbre en Chipre.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, se mostró reacio a especular sobre el resultado el martes. “Esperamos un acuerdo en 24 horas, así que no quiero gafarlo”, señaló Kallas.

La UE, integrada por 27 países, había previsto originalmente usar como garantía para el préstamo de los activos rusos congelados en Europa. Pero esa opción fue bloqueada por Bélgica, donde se mantiene la mayor parte de esos activos congelados.

En diciembre, Chequia, Hungría y Eslovaquia acordaron no impedir que sus socios de la UE pidieran prestado el dinero en los mercados internacionales, siempre que los tres países no tuvieran que participar en el plan.

Pero Orbán enfureció a los otros 24 países al retractarse posteriormente de ese acuerdo por la disputa del oleoducto ya medida que se intensificaba la campaña de cara a la elección que perdió por amplio margen.

En un discurso el martes, Zelensky sostuvo que “ya no puede haber motivos para bloquear” los préstamos. "La UE pidió a Ucrania reparar el oleoducto petrolero Druzhba, que había sido destruido por Rusia. Lo hemos reparado".

El ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, dijo a los reporteros que Ucrania ha cumplido su parte. “Hemos completado todo: hay una fecha (fijada) y la infraestructura ha sido reparada”.

La UE también ha intentado desde febrero sacar adelante un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que Hungría y Eslovaquia han estado bloqueando. La aprobación de esas medidas podría tardar más que la del préstamo.

El ministro eslovaco de Exteriores, Juraj Blanár, declaró el martes que su país solo aceptaría una vez que "el petróleo ruso llegue a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba. Puedo afirmar que todavía no tenemos esa información".

La ministra de Economía, Denisa Saková, indicó que Eslovaquia espera que los suministros de petróleo se reanuden a primera hora del jueves. Saková afirmó que, según información de Ukrtransnaft, una empresa que opera el oleoducto en territorio ucraniano, el petróleo volvió a entrar en el oleoducto Druzhba el miércoles.