Nueva baja en el gabinete de Trump: el secretario de Marina deja su cargo

WASHINGTON (AP) — El secretario de la Marina, John Phelan, dejará su cargo, anunció sorpresivamente el Pentágono el miércoles, el primer titular de una institución militar en salir del gabinete del segundo mandato del presidente Donald Trump, pero apenas el más reciente funcionario de defensa de alto nivel en renunciar o ser destituido.

No se dio a conocer el motivo de la inesperada salida del principal funcionario civil de la Marina, el cual se produce mientras el servicio marítimo ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes y ataca a embarcaciones vinculadas con Teherán en distintas partes del mundo durante un frágil alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Otro allegado a Trump asumirá como titular interino de la Marina: el subsecretario de Marina, Hung Cao, un veterano de combate con 25 años de experiencia que fracasó en su intento por llegar al Senado federal y a la Cámara de Representantes por Virginia.

La salida de Phelan es la más reciente en una serie de cambios en la cúpula del Pentágono, y se produce pocas semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó al principal oficial del Ejército, el general Randy George. Hegseth también ha despedido a varios otros generales, almirantes y mandos de alto nivel desde que asumió el cargo el año pasado.

Los despidos comenzaron en febrero de 2025, cuando Hegseth destituyó a líderes militares, incluida la almirante Lisa Franchetti, la principal oficial uniformada de la Marina, y al general Jim Slife, número dos de la Fuerza Aérea. Trump también destituyó al general Charles "CQ" Brown Jr. como jefe del Estado Mayor Conjunto.

El anuncio se produce apenas un día después de que Phelan pronunció un discurso ante una multitud de marineros y profesionales de la industria en la conferencia anual de la Marina, en Washington. También recibió a los líderes de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para discutir la solicitud presupuestaria de la Marina y los esfuerzos para construir más barcos, según publicó su oficina en redes sociales.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló en redes sociales que Phelan "deja el gobierno, con efecto inmediato".

Phelan fue un importante donante de Trump

Phelan no había servido en las fuerzas armadas ni había desempeñado previamente un cargo civil de liderazgo en la institución cuando el presidente Donald Trump lo nominó como secretario a finales de 2024.

Phelan fue un importante donante de la campaña de Trump y fundó la firma privada de inversión Rugger Management LLC. Según su biografía, el principal contacto de Phelan con el ámbito militar provino de un puesto de asesoría que ocupó en Spirit of America, una organización sin fines de lucro que apoyaba la defensa de Ucrania y la defensa de Taiwán.

The Associated Press no pudo contactar de momento a la oficina de Phelan en busca de comentarios. La Casa Blanca no respondió a preguntas y, en su lugar envió un enlace al comunicado de Parnell.

La salida de Phelan se produce en un momento de mucha actividad para la Marina. Tiene tres portaaviones desplegados en Oriente Medio o en camino a la región, mientras que el gobierno federal asegura que todas las fuerzas armadas están listas para reanudar operaciones de combate contra Irán en caso de que expire el alto el fuego.

La Marina también ha mantenido una fuerte presencia en el Caribe, donde ha sido parte de una campaña de ataques contra embarcaciones que presuntamente trafican drogas.. También desempeñó un papel importante en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado.

Nuevo secretario interino fracasó en su intento por llegar al Congreso

Cao realizó una fallida candidatura al Senado federal por Virginia para intentar desbancar al demócrata Tim Kaine en 2024. Contó con el respaldo de Trump en las primarias republicanas y dio un discurso en la Convención Nacional Republicana de ese año.

Según la biografía de Cao, huyó de Vietnam con su familia cuando era niño en la década de 1970. En un video de campaña para su candidatura al Senado, comparó al régimen comunista de Vietnam durante la Guerra Fría con el gobierno del demócrata Joe Biden.

Durante su único debate con Kaine, Cao criticó los requerimientos de vacunación contra el COVID-19 en las fuerzas armadas, así como los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en las instituciones militares.

"Cuando usas a una drag queen para reclutar para la Marina, no es la gente que queremos", dijo Cao desde el escenario del debate. "Lo que necesitamos son machos alfa y hembras alfa que se van a arrancar sus propias tripas, comérselas y pedir más. Esos son los jóvenes que van a ganar guerras".

Trump y Hegseth han arremetido contra los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en las fuerzas armadas, los cuales han quedado prohibidos y han despedido a personas acusadas de apoyar este tipo de programas.

Cuando se postuló para el Congreso en Virginia en 2022, Cao usó un debate contra su rival demócrata para expresar su oposición al envío de ayuda para Ucrania.

"Mi corazón está con el pueblo ucraniano. ... Pero en estos momentos le estamos pidiendo 55.000 millones de dólares prestados a China para pagar la guerra en Ucrania. No sólo eso, estamos agotando nuestras reservas estratégicas nacionales", declaró Cao.

Cao se graduó de la prestigiosa Escuela Secundaria Thomas Jefferson de Ciencia y Tecnología en Alexandria, Virginia, antes de asistir a la Academia Naval de Estados Unidos.

Fue comisionado como oficial de operaciones especiales y luego sirvió en misiones con los equipos SEAL y las fuerzas especiales en Irak, Afganistán y Somalia antes de retirarse con el rango de capitán, según la biografía de su campaña al Senado.

Cao también obtuvo una maestría en física y tuvo becas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard.

Desde que se convirtió en subsecretario de Marina, Cao ha defendido el regreso al servicio de los miembros que se negaron a cumplir con el decreto de vacunación contra COVID-19 que ordenó el gobierno de Biden.