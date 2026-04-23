Líbano e Israel acuerdan extender el alto el fuego por tres semanas: Trump

Donald Trump habla mientras lo escuchan el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Foto: AP / Mark Schiefelbein

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel y Líbano acordaron prorrogar por tres semanas el alto el fuego entre Israel y Hezbollah tras las conversaciones celebradas el jueves en la Casa Blanca.

Trump señaló que la reunión entre los embajadores de Israel y Líbano ante Estados Unidos fue "muy bien".

El encuentro fue la segunda negociación de alto nivel entre ambos países desde la semana pasada. El alto el fuego inicial de 10 días, que entró en vigor el viernes pasado, debía expirar el lunes.

"Estados Unidos va a trabajar con Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah", dijo Trump en una publicación en redes sociales. Añadió que espera reunirse en persona con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun "en un futuro cercano".

El mandatario saludó a la embajadora libanesa Nada Hamadeh Moawad y a su homólogo israelí Yechiel Leiter a su llegada. Además de Trump, Estados Unidos estuvo representado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el consejero del Departamento de Estado Michael Needham, el embajador en Israel Mike Huckabee y el embajador en Líbano Michel Issa.

"Esperamos que juntos, bajo su liderazgo, podamos formalizar la paz entre Israel y Líbano en un futuro muy cercano", dijo Leiter en el Despacho Oval.

"Quiero agradecer realmente a Estados Unidos, bajo su liderazgo, por todo su esfuerzo para ayudar y apoyar a Líbano", dijo Hamadeh a Trump. "Y creo que, con su ayuda, con su apoyo, podemos hacer que Líbano sea grande".

Joseph Aoun, presidente de Líbano, dijo el miércoles que Hamadeh presentaría una prórroga del alto el fuego de 10 días. También pediría el fin de las demoliciones de viviendas por parte de Israel en aldeas y pueblos ocupados por ese país después de que estallara la guerra más reciente el 2 de marzo, señaló el mandatario libanés en comentarios difundidos por su oficina.

Se realizan preparativos para negociaciones de mayor alcance entre Líbano e Israel. El objetivo de las futuras conversaciones es detener "por completo" los ataques israelíes, la retirada de Líbano de las tropas de Israel, la liberación de prisioneros libaneses retenidos en Israel, el despliegue de tropas libanesas a lo largo de la frontera y el inicio del proceso de reconstrucción, dijo Aoun.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, instó a Líbano a trabajar con su país para desarmar al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

"No tenemos ningún desacuerdo serio con Líbano. Hay algunas disputas fronterizas menores que se pueden resolver", dijo Saar en declaraciones por el Día de la Independencia a los embajadores y al cuerpo diplomático de Israel, en las que también describió al país vecino como un "Estado fallido".

"El obstáculo para la paz y la normalización entre los países es uno: Hezbollah", dijo, y añadió que Líbano podría tener "un futuro de soberanía, independencia y libertad de la ocupación iraní".

La guerra más reciente comenzó cuando Hezbollah disparó cohetes hacia el norte de Israel, dos días después de que Tel Aviv y Washington lanzaran ataques contra Irán. Israel respondió con bombardeos generalizados sobre Líbano y una invasión terrestre en la que capturó decenas de pueblos y aldeas a lo largo de la frontera.

El ejército de Israel ocupa actualmente una zona de amortiguamiento que se extiende hasta 10 kilómetros (6 millas) dentro del sur del Líbano. Tel Aviv dice que su objetivo es eliminar la amenaza de cohetes de corto alcance y misiles antitanque disparados hacia el norte de Israel.

Hezbollah ha rechazado las conversaciones. Wafiq Safa, un alto miembro del consejo político del grupo armado, dijo a The Associated Press que no acatará ningún acuerdo alcanzado durante las conversaciones directas.

A pesar de ello, las conversaciones son un paso importante para ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas y oficialmente han estado en guerra desde la creación de Israel en 1948.

Múltiples violaciones

El gobierno libanés espera que las conversaciones allanen el camino hacia un fin permanente de la guerra. Aunque Irán ha establecido el fin de las guerras en Líbano y en la región como condición para sostener conversaciones con Estados Unidos, Líbano insiste en representarse a sí mismo.

Desde que el alto el fuego entró en vigor la semana pasada, se han producido múltiples violaciones por ambas partes.

El miércoles, Amal Khalil, una conocida periodista libanesa que cubría el sur del Líbano, murió por un ataque israelí. Autoridades de salud libaneses dijeron que el ejército de Israel abrió fuego contra una ambulancia que respondió al lugar, impidiendo que los rescatistas llegaran hasta ella. Su cuerpo fue sacado de entre los escombros de un edificio derrumbado varias horas después.

El ejército israelí negó haber atacado deliberadamente a periodistas o haber disparado contra rescatistas, pero el caso provocó una indignación generalizada en Líbano antes de las conversaciones en Washington.

El jueves, tras una reunión del gabinete, el viceprimer ministro de Líbano, Tarek Mitri, indicó que el gobierno trabaja en un informe que documenta presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y que los ministros habían analizado la posibilidad de unirse a la Corte Penal Internacional.

La guerra entre Israel y Hezbollah ha provocado la muerte de alrededor de 2.300 personas en Líbano, entre ellas, cientos de mujeres y niños, y ha desplazado a más de 1 millón de personas.

Las conversaciones de la semana pasada fueron las primeras entre Tel Aviv y Beirut desde 1993. Ambos países han recurrido a la comunicación indirecta, a menudo mediada por Estados Unidos o por la FINUL, la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano.

Las principales autoridades políticas libanesas, que critican la decisión de Hezbollah de lanzar cohetes hacia Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán, propusieron rápidamente conversaciones directas en un intento de detener la escalada, con la esperanza de que Israel no lanzara su invasión terrestre.