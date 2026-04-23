“No me presionen”: Trump se rehúsa a dar un plazo para concluir la guerra con Irán

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Administración desconoce quién es el líder de Irán, lo que estaría retrasando las negociaciones para poner fin al conflicto, después de que el jefe de la Casa Blanca decidiera extender la tregua temporal esta semana alegando que daba tiempo así a Teherán a presentar una propuesta unificada.

"Lo están retrasando porque no sabemos con quién negociar", señaló en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, asegurando que la guerra terminará “en poco tiempo”.

El mandatario afirmó que las autoridades iraníes sí "saben quién es el líder" en Estados Unidos, lo que no ocurre en sentido contrario. "Nosotros no sabemos quién es el líder de Irán", ha apuntado, reiterando su mensaje esta semana de que el "régimen" iraní está sumamente dividido y fragmentado.

"Recuerden el cambio de régimen", dijo, en alusión a la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel el 28 de febrero en la que murieron el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como a ataques posteriores que han acabado con varios altos cargos del país asiático. "Jamenei se fue. Se fue, y todo su equipo también. Luego llegó un segundo grupo. Todos se fueron. Y ahora tenemos al tercer grupo, y están un poco preocupados por desaparecer también", ha asegurado.

“No quiero precipitarme”

Preguntado por un plazo límite para el alto el fuego con Irán, el presidente estadounidense se ha negado a precisar una fecha. "No me presionen", ha reclamado a los periodistas presentes. "No quiero precipitarme (...) Quiero conseguir el mejor acuerdo posible. Podría cerrar un trato ahora mismo... pero no quiero hacerlo. Quiero que sea para siempre", aseguró.

“Estuvimos en Vietnam durante 18 años, estuvimos en Irak durante muchos, muchos años. No me gusta mencionar la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra muy grande, pero estuvimos cuatro años y medio, casi cinco años, en la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos en la Guerra de Corea por siete años... Llevo haciendo esto seis semanas y su ejército está totalmente derrotado”.

En todo caso, volvió a defender que su decisión de extender la suspensión de ataques se debe a una petición externa: "(Los) detuvimos la guerra antes de lo previsto porque querían algo de paz", afirmó antes de insistir en que Teherán "quiere llegar a un acuerdo" con Washington.

"Hemos estado hablando con ellos, pero ni siquiera saben quién dirige el país. Están sumidos en el caos, en el caos, así que pensamos darles una oportunidad para que resolvieran parte de su situación", reiteró.

#InformaciónParaTi ? sonido original - Latinus @latinus_us "No me apresures", respondió Donald Trump a un periodista que le preguntó por los tiempos de la guerra con Irán. El mandatario minimizó la duración del conflicto al compararlo con Vietnam, Corea y la Segunda Guerra Mundial, y aseguró que el ejército iraní ya está "totalmente derrotado". #Latinus

Interrogado por el uso de armas nucleares, el presidente rechazó esta opción: "¿Por qué iba a usar un arma nuclear cuando ya los hemos diezmado por completo, de forma muy convencional, sin ella? No, no la usaría. Nadie debería tener permitido usar un arma nuclear jamás".