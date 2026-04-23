Tiroteo en centro comercial deja un muerto y cinco heridos

BATON ROUGE, Luisiana, EU (AP) — Dos grupos de personas se dispararon entre sí el jueves en el área de restaurantes del Mall of Louisiana, en Baton Rouge, lo que resultó en la muerte de una persona y que otras cinco sufrieran heridas, informó la policía.

Las autoridades habían dicho inicialmente que hasta 10 personas resultaron heridas, pero la cifra fue modificada unas horas después del tiroteo. La policía dijo que cinco personas fueron arrestadas.

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"Si van a actuar así en Baton Rouge, si van a hacer estas cosas, los van a atrapar", afirmó el alcalde de Baton Rouge, Sid Edwards.

Alrededor de la 1:30 p.m., los dos grupos discutieron en el área de comidas y empezaron a dispararse entre sí, dijo el jefe de la policía de Baton Rouge, TJ Morse.

La policía pidió a los testigos que aporten cualquier video del tiroteo.

"En este momento no hay una amenaza conocida para el público", señaló Morse.

Por la tarde, decenas de vehículos policiales seguían agrupados en el estacionamiento, varios helicópteros sobrevolaban la zona y agentes armados con chalecos blindados patrullaban el área.

La portavoz del centro comercial, Lindsay Kahn, lo calificó como un "día aterrador" para todos los que estaban allí .

Desire Batton, que trabaja en una tienda de ropa, dijo que ella y otros trabajadores corrieron hacia una sala de descanso para protegerse.

"Nos escondimos allí hasta que llegaron los policías y nos sacaron", relató Batton, y agregó que fue una experiencia aterradora.

Kennedy Barnum, de 22 años, indicó que había ido al centro comercial para almorzar cuando escuchó a una mujer afuera hablando por teléfono decir: "Después te llamo. Hay un tirador activo en el centro comercial".

"Hablamos con una guardia de seguridad allí y nos dijo que había un tirador activo, que habían disparado y herido a personas, y que debíamos irnos de inmediato", dijo Barnum.

Es al menos el segundo episodio de violencia armada en Luisiana en la última semana. Un hombre mató a tiros a ocho niños, de los cuales siete eran hijos suyos, el domingo por la mañana, en un ataque que se extendió por dos casas en un vecindario de Shreveport, informó la policía. Dos mujeres, incluida la esposa del atacante, que era la madre de sus hijos, resultaron gravemente heridas.