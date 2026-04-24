Secretario de Guerra de EU dice que Irán no controla nada y tiene oportunidad de un acuerdo

WASHINGTON (apro). – Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, al actualizar la situación de los 55 días de guerra contra Irán, afirmó que la nación persa no controla nada en el Estrecho de Ormuz y que tiene ahora una oportunidad de concretar un acuerdo para la paz.

“Irán tiene la oportunidad histórica de concretar un acuerdo”, subrayó el secretario de Guerra del gabinete del presidente Donald Trump, declaración con la que confirmó que el gobierno iraní envió una delegación a Pakistán para restablecer las conversaciones por la paz.

“Estados Unidos controla todo, desde el Golfo de Omán hasta el mar abierto. Hay mucha información falsa, todos los barcos que intentan cruzar por el Estrecho de Ormuz son interceptados por Estados Unidos; hasta el momento hemos intervenido a 34”, indicó Hegseth.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas estadunidenses, en la conferencia de prensa junto a Hegseth, explicó que este miércoles fue el día que las tropas del Pentágono interceptaron a la embarcación 34 que intentó violar el bloqueo.

“Irán no cesa de llevar a cabo actos de provocación, nosotros seguiremos haciendo lo que hemos recibido como orden, interceptar cualquier activo que intente violar el bloqueo”, dijo el general Caine, acotando que para ello todos los sistemas de inteligencia ayudan en la detección.

Al actualizar sobre el conflicto bélico cuyas consecuencias están encareciendo el costo de la vida a nivel mundial y en especial a la de los estadunidenses con precios exorbitantes de los combustibles, insistió en que Irán está derrotado y debe aceptar su realidad.

“Tienen que abandonar sus ambiciones de contar con un arma nuclear, el bloqueo durará el tiempo necesario, es una decisión del presidente de Estados Unidos; el reloj no está de su lado, se destruirá de Irán que intente violar el bloqueo”, insistió Hegseth.

El secretario de Guerra aclaró también que “un segundo portaviones” se unirá a las fuerzas navales para mantener y fortalecer el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, para lo cual se han desplegado a otros cuatro mil elementos de las fuerzas armadas estadunidenses.

“Nadie pasa por el Estrecho de Ormuz sin el permiso de Estados Unidos, nada entra y nada sale de Irán, ellos no controlan nada, actúan como piratas y como terroristas… el presidente tiene todo el tiempo del mundo (para un acuerdo); no hay prisa”, enfatizó el secretario de Guerra.

Tanto Hegseth como Caine, elevaron el tono de amenazas al gobierno iraní, advirtiéndole que en cumplimiento con las órdenes de Trump, “interceptarán y destruirán porque estamos listos para disparar” sobre cualquier embarcación y activo que desafié el bloqueo.