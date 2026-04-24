Soldado de EU es acusado de usar información sobre captura de Maduro para ganar 400 mil dólares

El expresidente venezolano Nicolás Maduro, a la derecha, escucha mientras su abogado defensor, Barry Pollack, en el centro, se dirige al juez Alvin Hellerstien. Foto: Elizabeth Williams vía AP

WASHINGTON (AP).— Un soldado de fuerzas especiales de Estados Unidos que fue parte de la operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro fue acusado de usar información clasificada sobre la misión para ganar más de 400 mil dólares en apuestas en línea, anunciaron funcionarios federales.

Gannon Ken Van Dyke participó en las labores para capturar a Maduro en enero y utilizó su acceso a información clasificada para ganar dinero en el sitio de mercado predictivo Polymarket, informó la fiscalía federal en Nueva York.

Van Dyke ha sido acusado por el Departamento de Justicia de uso ilegal de información confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental, fraude comercial, fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales. De ser declarado culpable podría pasar varios años en prisión.

El soldado de 38 años participó en la planeación y ejecución de la operación para capturar a Maduro desde el 8 de diciembre de 2025, aproximadamente un mes antes de la misión, indicó la fiscalía federal. Pero, a pesar de firmar acuerdos de confidencialidad en los que prometió no divulgar “información clasificada o delicada” relacionada con la operación, la fiscalía afirma que Van Dyke utilizó la información para realizar una serie de apuestas relacionadas con la salida de Maduro del poder antes del 31 de enero de 2026.

“Esto involucró a un soldado de Estados Unidos que presuntamente sacó provecho de su posición para obtener ganancias de una operación militar”, declaró el director del FBI, Kash Patel, en redes sociales.

Los registros no identifican a un abogado que pueda hablar a nombre de Van Dyke, cuyo número telefónico que aparece en los registros públicos se encuentra fuera de servicio.

Polymarket, uno de los mercados predictivos más grandes del mundo, señaló que había detectado una cuenta que operó con información clasificada del gobierno, alertó al Departamento de Justicia y “cooperó con su investigación”.

“El uso de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket”, dijo la empresa en un comunicado.

Segunda denuncia contra el soldado

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), que regula los mercados predictivos, anunció el jueves que había presentado otra denuncia contra Van Dyke.

Esa denuncia afirma que Van Dyke transfirió 35,000 dólares de su cuenta bancaria a una cuenta en una plataforma de intercambio de criptomonedas el 26 de diciembre de 2025, poco más de una semana antes de que las fuerzas estadounidenses ingresaran a Caracas para capturar a Maduro.

Van Dyke hizo apuestas por más de 32,500 dólares sobre si Maduro dejaría el poder entre el 11 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, según la denuncia .

Van Dyke realizó esas apuestas entre el 30 de diciembre y el 2 de enero de 2026, y la gran mayoría fueron la noche del 2 de enero, apenas horas antes de que cayeran los primeros misiles sobre la capital venezolana.

En las primeras horas del 3 de enero, el presidente Donald Trump publicó en redes sociales una foto del mandatario venezolano ya capturado.

Las apuestas que Van Dyke hizo sobre la salida del poder de Maduro resultaron en “más de 404.000 dólares de ganancias”, indicó la denuncia. Apuestas en otras tres cuestiones relacionadas con Venezuela le generaron al soldado más de 5.000 dólares, según la denuncia.

“Al acusado se le confió información confidencial sobre operaciones de Estados Unidos y aun así tomó acciones que pusieron en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y pusieron en peligro la vida de militares estadounidenses”, dijo Michael Selig, presidente de la comisión.

Las enormes ganancias en apuestas oportunas despertaron la atención pública apenas días después de la operación, pero Polymarket no hizo comentarios públicos en ese momento.

Las autoridades argumentan que, poco después de la operación, Van Dyke depositó la mayor parte de sus ganancias en una bóveda de criptomonedas en el extranjero y luego en una nueva cuenta de corretaje. También pidió a Polymarket que eliminara su cuenta, diciendo que había perdido el acceso a su correo electrónico, según la fiscalía federal.

Al preguntarle sobre el caso el jueves, Trump comparó el caso de Van Dyke con el del difunto beisbolista Pete Rose, quien fue expulsado del deporte en medio de acusaciones de que apostó a favor de su propio equipo.

“Lamentablemente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino, y uno mira lo que está pasando en todo el mundo y en Europa y en todas partes, están haciendo estas cosas de apuestas”, señaló Trump a los reporteros.

El gobierno federal ha sido un aliado clave de la creciente industria de los mercados predictivos en una crucial batalla legal contra los estados que buscan prohibir este tipo de plataformas. El hijo mayor del presidente es asesor tanto de Kalshi como de Polymarket e inversionista en esta última. La red social de Trump, Truth Social, ingresará al mercado predictivo con una plataforma basada en criptomonedas de nombre Truth Predict.

Casi dos décadas en el Ejército

Van Dyke ingresó al Ejército en 2008 y cinco años después fue ascendido a sargento mayor, el segundo rango más alto entre el personal alistado del Ejército, según la acusación formal.

Los fiscales federales confirmaron que era un soldado de alto rango que formaba parte de la comunidad de fuerzas especiales y estaba apostado en Fort Bragg, Carolina del Norte. La acusación formal ofreció pocos detalles adicionales sobre su servicio militar.

Sin embargo, el documento dice que, después del operativo, Van Dyke fue fotografiado en la cubierta de un barco “vistiendo uniforme de campaña militar de Estados Unidos y portando un fusil, de pie junto a otras tres personas que vestían uniforme de campaña militar de Estados Unidos”.

El Pentágono remitió cualquier pregunta sobre el caso al Ejército y al Departamento de Justicia.

Funcionarios del Ejército se negaron a proporcionar el historial de servicio de Van Dyke.

Por lo general, las instituciones militares son reticentes a ofrecer detalles sobre miembros de las fuerzas especiales y toman medidas para mantener su identidad en secreto.

Mercados predictivos bajo el microscopio

Los mercados predictivos permiten a las personas apostar en cualquier tema, desde deportes hasta las elecciones, y han estado en la mira de los legisladores de ambos partidos, además de ser objeto de llamados a regulaciones más estrictas.

The Associated Press informó hace unas semanas que un grupo de cuentas nuevas en Polymarket hizo apuestas muy específicas y oportunas sobre si Estados Unidos e Irán alcanzarían un alto el fuego el 7 de abril, las cuales arrojaron ganancias por cientos de miles de dólares para estos nuevos clientes. El mismo día en que la AP publicó su historia, la Casa Blanca advirtió a su personal contra el uso de información privada para operar en mercados predictivos.

Kalshi multó y suspendió el miércoles a tres candidatos al Congreso que, según la empresa, apostaron sobre el resultado de sus propias elecciones.