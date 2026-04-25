Así evacuaron a Trump y JD Vance tras los disparos en la cena de corresponsales (Video)

Así evacuaron a Trump y JD Vance tras los disparos en la cena de corresponsales. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trump escribió en redes sociales que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda. Otros funcionarios de la Administración Trump que asistían a la cena también fueron evacuados.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió fuera del salón de baile donde Trump y otros invitados se encontraban. El evento fue cancelado y será reprogramado.

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes del Washington Hilton cuando cientos de invitados se escondían debajo de las mesas.

“¡Hágase a un lado, señor!”, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan. Desde una esquina, comenzó un cántico de “God Bless America” cuando Trump era escoltado fuera del escenario.