Donald Trump

Así evacuaron a Trump y JD Vance tras los disparos en la cena de corresponsales (Video)

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes del Washington Hilton cuando cientos de invitados se escondían debajo de las mesas.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Internacional
sábado, 25 de abril de 2026 · 21:14

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trump escribió en redes sociales que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda. Otros funcionarios de la Administración Trump que asistían a la cena también fueron evacuados.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió fuera del salón de baile donde Trump y otros invitados se encontraban. El evento fue cancelado y será reprogramado.

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes del Washington Hilton cuando cientos de invitados se escondían debajo de las mesas.

“¡Hágase a un lado, señor!”, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan. Desde una esquina, comenzó un cántico de “God Bless America” cuando Trump era escoltado fuera del escenario.

Más de
Donald Trump J.D. Vance Tiroteo

Comentarios