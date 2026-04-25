Detienen a tirador en cena de corresponsales; Servicio Secreto evacúa a Trump (Video)

Matan a tirador en cena de corresponsales; Servicio Secreto evacúa a Trump. Foto: Captura de video

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, informó que fue detenido el autor del atentado en el hotel Hilton, en Washington, D.C., donde participaba en la reunión anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

“Qué noche en D.C., el Servicio Secreto y agentes de la aplicación de la ley hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápidamente y con valentía.

El tirador ha sido detenido y he recomendado que permitamos que continúe el show, pero, será guiado por los agentes de la aplicación de la ley” escribió Trump en su cuenta personal en la red Truth Social.

La cena anual con la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca con Trump como invitado especial, se celebraba normalmente en el Hilton cuando fue interrumpida por disparos en el Lobby del hotel.

Tras los disparos, agentes del Servicio Secreto evacuaron a Trump y a su esposa Melania, mientras otros integrantes del equipo de la seguridad presidencial controlaron el inmueble y evacuaban a legisladores federales e integrantes del gabinete del presidente.

El tipo que disparó lo hizo en el Lobby del Hotel, dos pisos arriba del salón donde se celebraba la cena con los reporteros acreditados en la Casa Blanca y fue aprehendido por autoridades y agentes del Servicio Secreto.

“Pese a esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y la tendremos que rehacer toda otra vez”, concluyó el mensaje del mandatario estadunidense.

Tras darse el mensaje del presidente de Estados Unidos, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca informó que Trump daría un anunció en la mansión presidencial y que solicitó que el evento se reorganice en los próximos 30 días, con lo cual la reunión anual se dio por terminada.