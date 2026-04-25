Dice Trump que posiblemente él era el objetivo del atacante en cena con corresponsales. Foto: AP

WASHINGTON (apro).- Donald Trump el presidente de Estados Unidos, dijo que “posiblemente” él era el objetivo del atacante que disparó en el hotel Hilton donde participaba en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y descartó como motivo la guerra contra Irán.

“Posiblemente era el objetivo, esta gente está muy enferma… un tipo que lucía malévolo, enfermo; un lobo solitario”, declaró Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después de que se registrara el incidente en la cena con los corresponsales.

Trump ofreció la rueda de prensa para actualizar a su país sobre el incidente, e informó que el atacante, un hombre de 30 años procedente de California, antes de ser detenido y doblegado hirió a un agente del Servicio Secreto que vestía un chaleco antibalas y se encuentra bien.

Al ser cuestionado sobre si lo creía que el atacante estaba motivado por la guerra contra Irán, el mandatario estadunidense respondió enfático; “no lo creo”.

El presidente de Estados Unidos que tras su primera presidencia boicoteo la reunión anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, pidió a la población de su país tras el incidente que reconcilien todas sus diferencias y se unifiquen.

Antes de dar la conferencia de prensa, en la red cibernética Truth Social, Trump difundió el video en el que se observa el momento en que el atacante corre cerca de un detector de metales intentando esquivar a los agentes de seguridad e inmediatamente se oyen disparos.

“Fue un acto increíble de los agentes del Servicio Secreto y de los agentes de la aplicación de la ley… debemos comprometernos con la paz y reconciliar nuestras diferencias, demócratas y republicanos”, enfatizó el presidente de Estados Unidos.

Otro detalle que dio a conocer Trump fue que el atacante portaba “múltiples armas” y que con una de estas “muy poderosas” le disparó en corta distancia a uno de los agentes de la aplicación de la ley.

“Escuché un ruido, como el de una charola con platos que cae al suelo, estaba lejos, pero fue una pistola, la gente entendió rápidamente lo que ocurría; Melania se dio cuenta de lo que pasaba. Estábamos en riesgo con muchas otras personas, fue muy rápido fue cuestión de segundos antes de que nos sacaran del lugar. Quería que continuara para que no se salieran con la suya este tipo de enfermos… los agentes del Servicio Secreto no querían tomar riesgos, por el protocolo. Lo reagendaremos y será mejor… aunque sé que en la cena me mi iban despedazar con sus bromas”, apuntó Trump al describir los momentos del incidente.

El mandatario solicitó a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca que reagenden la cena durante los próximos 30 días, prometiendo que será mejor y más segura.

Al mismo tiempo y pese a la incertidumbre y pánico generado por el evento, Trump aprovechó el incidente para promocionar la construcción del Salón de Eventos en la Casa Blanca de la cual, pese a la oposición legislativa, ordenó destruir un anexo para construir uno nuevo.