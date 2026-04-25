Marruecos inaugura un rascacielos de 700 millones de dólares e impulsa sus ambiciones globales. Foto: AP

CASABLANCA, Marruecos (AP).- Dominando el paisaje urbano histórico de la capital marroquí, un rascacielos de 55 pisos y 700 millones de dólares abrió sus puertas esta semana, en una medida que subraya las crecientes ambiciones globales del país.

La Torre Mohammed VI, que recibe su nombre del rey Mohammed VI e está inspirada en un cohete en su plataforma de lanzamiento, contará con un lujoso hotel Waldorf Astoria, oficinas, tiendas, restaurantes y apartamentos de alta gama.

Se espera que la torre, uno de los rascacielos más altos de África, genere 450 empleos directos y 3.500 indirectos, según declaró a la prensa Leila Haddaoui, directora de la empresa promotora O Tower.

Se encuentra en Salé, ciudad hermanada con la capital, Rabat, y su construcción duró ocho años con la participación de más de 2500 trabajadores de más de una docena de países. Ya aparece en el billete marroquí de 200 dirhams (unos 20 dólares).

Se encuentra cerca del Gran Teatro de Rabat, diseñado por la fallecida arquitecta iraquí-británica Zaha Hadid, y ofrece vistas al océano Atlántico y a las ciudades gemelas.

Con este proyecto, Marruecos está posicionando a Rabat y Salé —a menudo ignoradas por los turistas— en el escenario internacional, como parte de un impulso turístico más amplio, añadió Haddaoui.

Marruecos, que ya es el país más visitado de África, depende económicamente del turismo y busca atraer a más visitantes, ya que se cree que los conflictos regionales desvían a los viajeros hacia destinos que perciben como más seguros. Este esfuerzo se produce mientras se prepara para ser coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Para sus fundadores, la torre recién inaugurada simboliza el creciente poder blando de Marruecos en África y Oriente Medio. Refleja la ambición del país de posicionarse como un actor regional líder mediante proyectos de desarrollo de gran envergadura, orientados a expandir su influencia.

Los críticos afirman que el desarrollo se concentra a lo largo del corredor atlántico de Marruecos, mientras que otras zonas permanecen subdesarrolladas. Las protestas lideradas por la Generación Z el año pasado pusieron de manifiesto el descontento por el alto desempleo y las deficiencias de los servicios públicos.

La torre, con una superficie total de más de 102.800 metros cuadrados (aproximadamente 1,1 millones de pies cuadrados), fue concebida por Othmane Benjelloun, un multimillonario de 93 años propietario del Banco de África, un banco marroquí que en su día fue estatal y que ahora goza de gran influencia en todo el continente.

Según un comunicado de la administración del edificio, en 1969 la NASA invitó al magnate a una simulación de vuelo espacial previa a la misión Apolo 12 a la Luna, y la idea del rascacielos surgió de esa visita.