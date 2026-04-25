Mujer aplasta un Lamborghini con su camioneta en Florida (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales se viralizó un video del momento exacto en que una camioneta de tres toneladas choca de frente y aplasta a un Lamborghini; la conductora del vehículo pesado no habría visto al auto deportivo, por lo que lo impactó accidentalmente en un estacionamiento de Miami, Florida, en Estados Unidos.

De acuerdo con el periódico británico The Telegraph, el incidente involucró a una camioneta Chevrolet Silverado y un Lamborghini valuado en casi 6 millones de pesos.

El propietario del vehículo de lujo es Ramón Ferrer, un empresario de origen cubano y mentor de negocios, quien al momento del accidente buscaba un espacio para estacionarse, pero la unidad pesada apareció.

Pese a la fuerte colisión, en la que la camioneta terminó encima del cofre del deportivo, no se registraron muertes ni personas heridas. Ambos conductores descendieron de sus respectivos vehículos a pie y sin lesiones físicas, aunque con un aparente estado de susto e incredulidad ante la escena.

?? A Florida woman accidentally drove her pickup truck over a Lamborghini she didn’t see in a parking lot. pic.twitter.com/DKgQFMw97v — Breaking911 (@Breaking911) April 24, 2026

Ferrer expresó en sus redes sociales: “Hoy volví a nacer. Gracias Dios por otro día y otra oportunidad. Las cosas materiales no me importan, mi salud es lo principal.? Nada nos detiene, hay mucho más para crecer”.

Tanto Ferrer como varios internautas señalaron que el accidente se debió a una falla de visibilidad por el tamaño del vehículo pesado. La Chevrolet Silverado —cuya altura es de aproximadamente dos metros— contaba con una suspensión elevada que subía la cabina a tal grado que bloqueó por completo el campo visual de la conductora hacia los objetos de altura baja, como el Lamborghini, que pasó totalmente desapercibido hasta el momento del impacto.