Panamá agradece a Cuba la liberación de 3 de sus ciudadanos, otros 7 permanecen detenidos. Foto: AP

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá (AP.- El gobierno panameño informó que Cuba liberó a tres de los diez ciudadanos cubanos detenidos en la isla a principios de este año y acusados ??de fabricar propaganda subversiva .

Las tres mujeres, que fueron puestas en libertad, han llegado a Panamá, según un comunicado del gobierno emitido el viernes.

Panamá agradeció a Cuba el gesto y afirmó que continuará sus esfuerzos para garantizar el bienestar de los otros siete panameños que permanecen detenidos y una pronta resolución de su situación.

El Ministerio del Interior de Cuba declaró que los panameños que fueron arrestados en La Habana a finales de febrero recibieron un pago para entrar en la isla "con el propósito de hacer carteles con contenido subversivo, contrario al orden constitucional".

El gobierno afirmó que los detenidos declararon que se les ordenó abandonar Cuba "una vez alcanzado el objetivo" y que recibirían entre mil y mil 500 dólares cada uno.