Un artefacto explosivo mata a 13 personas y hiere a 38 en autobús en Colombia. Foto: AP/Santiago Saldariaga

BOGOTÁ, Colombia (AP).- Un artefacto explosivo mató a 13 personas que viajaban en un autobús en el suroeste de Colombia el sábado, un ataque que el jefe del ejército del país describió como un "acto terrorista" que también dejó al menos 38 heridos, mientras la violencia vinculada al narcotráfico se intensifica en la región.

Octavio Guzmán, gobernador de la región del Cauca, declaró en X que el artefacto explosivo se detonó mientras el autobús circulaba por la Carretera Panamericana en el municipio de Cajibio. Cinco niños resultaron heridos, informó la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, al noticiero de Noticias Caracol.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, declaró en rueda de prensa que se trató de un “acto terrorista” y culpó a la red de un hombre conocido como “Iván Mordisco” —uno de los fugitivos más buscados de Colombia— y a la facción de Jaime Martínez. Ambos son disidentes de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que operan en la región.

Ni Iván Mordisco ni la facción de Jaime Martínez respetan el acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016.

El presidente colombiano Gustavo Petro condenó el ataque contra X.

“Quienes perpetraron el ataque y mataron a siete civiles —e hirieron a otros 17— en Cajibío —muchos de ellos indígenas— son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, escribió.

El ataque es el último de una serie de explosiones dirigidas contra infraestructura pública. Al menos 26 incidentes se han producido en los últimos dos días en el suroeste de Colombia, que según López solo han afectado a civiles.

Entre los incidentes se incluyen un tiroteo en una comisaría de policía en la zona rural de Jamundi y un ataque contra una instalación de radar de aviación civil en El Tambo, donde las autoridades derribaron tres drones cargados de explosivos el sábado por la mañana. No hubo heridos.

El viernes, dos vehículos cargados de explosivos detonaron cerca de unidades militares en Cali y Palmira, causando daños materiales.

La escalada de violencia en esa región —territorio disputado por grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico— motivó la movilización de altos funcionarios el sábado. La delegación, encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, e integrada por gobernadores regionales y autoridades locales, se encontraba reunida en Palmira cuando se produjo la mortal explosión.

“Estos criminales buscan infundir miedo, pero responderemos con firmeza”, dijo Sánchez en X.

Mientras tanto, Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, ha pedido al gobierno nacional que brinde “apoyo inmediato”. En un mensaje publicado el día X, Toro solicitó el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública, la intensificación de las operaciones de inteligencia y “acciones decisivas” contra la delincuencia ante una “escalada a nivel terrorista”.

Según las autoridades, Cauca y Valle del Cauca sirven como centro neurálgico para las actividades ilícitas de grupos armados ilegales que compiten por el control de las rutas de acceso marítimas y fluviales que conducen al puerto de Buenaventura, un punto de tránsito clave utilizado para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Europa.

El gobierno también ha ofrecido una recompensa de más de un millón de dólares por información que conduzca a la captura de “Marlon”, identificado como el líder del grupo disidente de la región. El viernes, las autoridades locales ofrecieron más de 14 mil dólares por información que permita identificar y localizar a los responsables de los atentados en Cali y Palmira.