Caso de turista muerta por estatua avanza a tribunales: padres de menor enfrentarán proceso judicial

Un tribunal decidirá si los padres de un menor serán juzgados por muerte de turista golpeada por estatua.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La fiscalía de Nápoles presentó cargos por homicidio involuntario contra los padres de un menor de 13 años señalado por arrojar una estatua desde un balcón y causar la muerte de una turista italiana en septiembre de 2024. Autoridades judiciales programaron una audiencia preliminar para el 26 de junio de 2026, en la que un tribunal decidirá si el proceso penal continúa en la siguiente etapa judicial.

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El caso se originó en el barrio Quartieri Spagnoli, en el centro histórico de la ciudad, cuando la víctima caminaba por la vía pública junto a su pareja antes de dirigirse al aeropuerto. La mujer fue identificada como Chiara Jaconis, una turista italiana originaria de la ciudad de Padua, que se encontraba de visita en Nápoles al momento del incidente.

Servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la turista a un hospital local, donde médicos confirmaron lesiones graves en la cabeza. La paciente permaneció bajo atención médica durante varios días. Posteriormente, autoridades sanitarias certificaron su fallecimiento a consecuencia de un traumatismo craneal derivado del impacto del objeto.

Fiscalía formaliza acusación contra los padres por presunta falta de supervisión

Tras concluir la investigación sobre la participación del menor, la fiscalía dirigió la responsabilidad penal hacia los padres del niño. Los fiscales sostienen que los adultos no adoptaron medidas suficientes para prevenir conductas que pudieran representar un riesgo para terceros desde el balcón del inmueble.

La acusación por homicidio involuntario se fundamenta en la presunta omisión de vigilancia y en la evaluación de antecedentes relacionados con el comportamiento del menor. Las autoridades judiciales revisaron informes policiales, testimonios de testigos y registros recabados durante la indagatoria.

El tribunal analizará si existen elementos suficientes para establecer responsabilidad penal por parte de los adultos responsables. La audiencia preliminar tendrá como objetivo determinar si el expediente reúne las condiciones legales para iniciar un juicio formal.

Investigación documentó antecedentes del menor por lanzar objetos desde el balcón

Durante la investigación, fiscales incorporaron reportes que señalaron que el menor había arrojado objetos desde el mismo balcón en ocasiones anteriores. Los investigadores recopilaron testimonios que describieron episodios previos en los que el niño lanzó artículos domésticos hacia la vía pública.

Entre los objetos mencionados en los registros se encuentran dispositivos electrónicos y otros elementos de uso cotidiano. Las autoridades incluyeron esta información en el expediente para evaluar si existían señales previas de riesgo y si los adultos responsables tenían conocimiento de estos antecedentes.

Los fiscales utilizaron estos reportes como parte del análisis general del caso, con el fin de establecer el contexto de las conductas registradas antes del incidente que derivó en la muerte de la turista.

Menor no puede ser procesado penalmente debido a su edad

El tribunal de menores determinó que el niño no puede enfrentar cargos penales debido a su edad. La legislación italiana establece que las personas menores de 14 años no son imputables penalmente, lo que impide la apertura de un proceso judicial directo contra el menor.

Las autoridades confirmaron que el niño fue la persona que arrojó la estatua desde el balcón del inmueble. La investigación incluyó la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, la reconstrucción de los hechos y la evaluación técnica del objeto recuperado en el lugar.

Peritos analizaron la trayectoria de caída del objeto y determinaron que el impacto ocurrió directamente sobre la víctima mientras caminaba por la acera. Los especialistas incorporaron estos hallazgos al expediente judicial como parte de la evidencia técnica.

Audiencia judicial definirá si el caso avanza a juicio en junio de 2026

El tribunal de Nápoles celebrará la audiencia preliminar el 26 de junio de 2026 para determinar si el proceso penal contra los padres del menor continuará hacia la fase de juicio. Durante esta etapa, el juez evaluará las pruebas presentadas por la fiscalía y los argumentos de la defensa.

La decisión judicial marcará la siguiente fase del caso, que permanece abierto desde el incidente ocurrido en septiembre de 2024. El expediente incluye informes médicos, declaraciones de testigos, análisis periciales y documentación relacionada con la investigación.

Autoridades judiciales informaron que el procedimiento continuará conforme a las disposiciones del sistema de justicia penal italiano aplicables a casos de presunta responsabilidad por omisión de supervisión. El tribunal notificará a las partes involucradas una vez que se emita la resolución correspondiente.