ChatGPT en la mira: OpenAI se disculpa por no haber alertado sobre la autora de un tiroteo

El director de OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT, se disculpó por no haber alertado a la Policía sobre una usuaria a la que la empresa había señalado por su interés en "actividades violentas". Ella, en febrero, asesinó a dos miembros de su familia antes de perpetrar un tiroteo masivo en una escuela de Canadá.

Esta misma semana, la Fiscalía General de Florida anunció una investigación para demostrar la responsabilidad de ChatGPT en un ataque en una universidad de EU

El director de OpenAI escribió una carta disculpándose porque su empresa no alertó a las fuerzas del orden sobre el comportamiento en línea de una persona que mató a ocho personas en Tumbler Ridge, en la Columbia Británica, Canadá.

En la carta, Sam Altman expresó sus más sentidas condolencias a toda la comunidad.

"Lamento profundamente no haber alertado a las autoridades sobre la cuenta que fue bloqueada en junio", declaró Altman. "Si bien sé que las palabras nunca son suficientes, creo que una disculpa es necesaria para reconocer el daño y la pérdida irreversible que ha sufrido su comunidad".

La carta, fechada el jueves 23 de abril, fue refundida en las redes sociales del primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, y también en el sitio web de noticias local 'Tumbler RidgeLines'.

Flores y juguetes yacen en el suelo cerca del lugar de un tiroteo masivo en una escuela secundaria, en la ciudad de Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canadá, el 11 de febrero de 2026.

Según la Policía, el 10 de febrero, una mujer de 18 años e identificada como Jesse Van Rootselaar mató a su madre, Jennifer Jacobs, de 39 años, y a su hermanastro, Emmett Jacobs, de 11, en su casa en el norte de la Columbia Británica, antes de dirigirse a la cercana escuela secundaria Tumbler Ridge y abrir fuego, matando a cinco niños y a un profesor antes de suicidarse.

Veinticinco personas resultaron heridas en el ataque.

Tras los tiroteos, OpenAI declaró que en junio de 2025 la compañía identificó la cuenta de Van Rootselaar mediante sistemas de detección de abusos para "fomentar actividades violentas".

La empresa tecnológica de San Francisco declaró que consideró la posibilidad de remitir la cuenta a la Real Policía Montada de Canadá, pero determinó en ese momento que la actividad de la cuenta no alcanzaba el umbral necesario para ser remitida a las autoridades. OpenAI bloqueó la cuenta en junio por infringir su política de uso.

Homenaje durante una vigilia, el día después de que ocurriera un tiroteo masivo mortal, en la ciudad de Tumbler Ridge, Columbia Británica (Canadá), el 11 de febrero de 2026.

Eby dijo que ese "parecía el momento en el que" OpenAI había tenido la oportunidad de prevenir el tiroteo masivo .

En su carta, Altman afirmó haber hablado con el alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, y con Eby, quienes le transmitieron la ira, la tristeza y la preocupación que sentía la comunidad. Se acordó que una disculpa pública era necesaria, pero que se requería tiempo para que la comunidad pudiera sobrellevar el duelo.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a toda la comunidad”, dijo Altman.

“Nadie debería tener que soportar una tragedia como esta. No puedo imaginar nada peor en este mundo que perder a un hijo”.

“Mi corazón sigue estando con las víctimas”.

Altman reafirmó su compromiso de encontrar maneras de prevenir tragedias similares.

“De ahora en adelante, nuestro objetivo seguirá siendo trabajar con todos los niveles de gobierno para ayudar a garantizar que algo así no vuelva a suceder”, dijo.

Eby, en una publicación en redes sociales, calificó la disculpa de "necesaria, pero totalmente insuficiente para la devastación causada a las familias de Tumbler Ridge".

Otro debate en EU

La disculpa viene apenas diás después de que la Fiscalía General de Florida reconociera que transita “territorio desconocido”, pero ha decidido comenzar una investigación para demostrar la responsabilidad penal del chatbot de OpenAI, ChatGPT, por supuestamente haber dado información que un tirador usó para asesinar a dos personas y dejar heridas a otras seis durante un ataque en una universidad de EE. UU.

El 17 de abril de 2025, Phoenix Ikner, entonces de 20 años, quien cursaba estudios en la FSU, tiroteó indiscriminadamente a personas que se encontraban en la sede de la Unión de Estudiantes, matando a dos de ellas y causando heridas a otras seis, antes de que la Policía le disparara cuando se negó a atender la voz de alto.

Antes de su incursión letal, había hecho distintas consultas a las que ChatGPT respondió: cuáles eran los momentos del día en que la Unión de Estudiantes estaba más concurrida, cuál era la cantidad de víctimas necesaria para garantizar impacto mediático, cuándo fue el último tiroteo escolar o cuál sería la reacción si había uno en FSU.

El fiscal Uthmeier reveló otras interacciones entre Ikner y el chatbot de OpenAI, durante la rueda de prensa en la que anunció la investigación penal y acciones civiles contra ChatGPT.

“El chatbot aconsejaba al tirador qué tipo de arma usar, qué munición iba con cada arma, si un arma sería útil o no a corta distancia", relató Uthmeier, “Si fuera una persona al otro lado de esa pantalla, la estaríamos acusando de asesinato”.

Con AP, EFE, Reuters y medios locales

Autor: France 24