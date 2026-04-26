Cuarenta años después del desastre de Chernóbil, cada vez más países recurren a la energía nuclear. Foto: AP

(AP).- El desastre de Chernóbil en 1986 avivó los temores mundiales sobre la energía nuclear y frenó su desarrollo en Europa y otros lugares. Sin embargo, cuatro décadas después, se observa un resurgimiento a nivel mundial, una tendencia que se ha visto impulsada en gran medida por la guerra en Oriente Medio.

En 31 países hay más de 400 reactores nucleares en funcionamiento, mientras que otros 70 se encuentran en construcción. La energía nuclear produce alrededor del 10 % de la electricidad mundial, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de todas las fuentes de energía bajas en carbono.

Los reactores nucleares han experimentado mejoras constantes, incorporando más medidas de seguridad y abaratando su construcción y funcionamiento.

Si bien Chernóbil y el desastre nuclear de Fukushima en Japón en 2011 disminuyeron el interés por este tipo de fuentes de energía, hace años estaba claro que probablemente se produciría un resurgimiento, afirmó Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía.

Con la guerra en Oriente Medio, "estoy 100% seguro de que las armas nucleares volverán", añadió.

“Se considera un sistema seguro de generación de electricidad, y veremos que el resurgimiento de la energía nuclear será muy fuerte, tanto en América como en Europa y Asia”, declaró Birol a Associated Press.

La dependencia de la energía nuclear se mantiene fuerte

Estados Unidos es el mayor productor mundial de energía nuclear, con 94 reactores operativos que representan aproximadamente el 30% de la generación global de electricidad nuclear. Además, está intensificando sus esfuerzos para desarrollar capacidad de energía nuclear con el objetivo de cuadruplicarla para 2050.

“El mundo no puede impulsar sus industrias, satisfacer las demandas de la inteligencia artificial ni asegurar su futuro energético sin la energía nuclear”, declaró el subsecretario de Estado estadounidense, Thomas DiNanno, el mes pasado.

China opera 61 reactores nucleares y lidera el mundo en la construcción de nuevas unidades, con casi 40 en construcción, con el objetivo de superar a Estados Unidos y convertirse en el líder mundial en capacidad nuclear.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido que fue un "error estratégico" de Europa recortar la energía nuclear y ha esbozado nuevas iniciativas para fomentar la construcción de centrales eléctricas.

Mientras tanto, Rusia ha tomado una clara delantera en la exportación de sus conocimientos nucleares, construyendo 20 reactores en todo el mundo.

El reactor número 4 de Chernóbil explotó el 26 de abril de 1986, cuando Ucrania aún formaba parte de la Unión Soviética. El accidente contaminó las zonas aledañas y liberó radiación por toda Europa.

Ucrania sigue dependiendo en gran medida de las centrales nucleares para generar aproximadamente la mitad de su electricidad. Estas centrales han desempeñado un papel vital desde que Rusia envió tropas a Ucrania en 2022. Las fuerzas de Moscú capturaron la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, y Kiev acusó a Rusia de un ataque con drones contra la estructura de contención que protegía el reactor dañado de Chernóbil.

Japón ha reiniciado 15 reactores tras analizar las lecciones aprendidas del terremoto y el tsunami que dañaron la central de Fukushima , y ??otros 10 están en proceso de obtener la aprobación para su reinicio.

Sudáfrica posee la única central nuclear del continente africano, aunque Rusia está construyendo una en Egipto y varias otras naciones africanas están explorando esta tecnología.

“El impulso que estamos viendo hoy es el resultado de un reconocimiento cada vez mayor de que la electricidad fiable y con bajas emisiones de carbono será esencial para satisfacer la creciente demanda energética mundial”, dijo Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La UE contempla la expansión nuclear

Tras el conflicto en Ucrania, Europa intentó reducir su dependencia de la energía rusa, pero la guerra en Oriente Medio puso de manifiesto su dependencia de los hidrocarburos.

La Comisión Europea ha modificado su percepción de la energía nuclear y la considera parte de la energía limpia, junto con la energía eólica y solar, para alcanzar los objetivos climáticos.

En 1990, la energía nuclear representaba aproximadamente un tercio de la electricidad de Europa; ahora solo representa alrededor del 15%, y von der Leyen ha reconocido que su dependencia de los combustibles fósiles importados la coloca en desventaja.

“Creo que fue un error estratégico por parte de Europa darle la espalda a una fuente de energía fiable, asequible y con bajas emisiones”, declaró recientemente. “En los últimos años, hemos visto un resurgimiento mundial de la energía nuclear, y Europa quiere formar parte de él”.

La UE está estudiando el desarrollo de pequeños reactores modulares. Se prevé que entren en funcionamiento a principios de la década de 2030 y se consideran más baratos, más rápidos de construir y más flexibles que los reactores tradicionales.

Francia y algunos otros miembros de la UE, como Suecia y Finlandia, han sido pioneros en el desarrollo de la energía nuclear. Por otro lado, Alemania, Austria e Italia se encuentran entre los miembros de la UE que han prohibido su uso.

En un importante giro político el año pasado, Bélgica derogó una ley que exigía el cierre de sus reactores y prolongaba su vida útil. España, por su parte, mantiene su plan de reducir gradualmente su capacidad nuclear y cerrar sus siete reactores operativos entre 2027 y 2035.

Francia sigue siendo una potencia nuclear

Con 57 reactores en 19 centrales, Francia depende de la energía nuclear para casi el 70% de su electricidad.

Los sucesivos gobiernos han respaldado la energía nuclear como elemento central de la independencia energética de Francia, sin dejarse disuadir por el desastre de Chernóbil. En 2022, el presidente Emmanuel Macron anunció planes para construir seis nuevos reactores de agua a presión, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar la transición hacia energías bajas en carbono.

La pandemia de COVID-19, sumada a la escasez de suministro de gas provocada por el conflicto en Ucrania, "reveló los límites del despliegue de electricidad renovable y la dependencia de Europa del gas", afirmó Nicolas Goldberg, socio de la consultora Columbus Consulting, con sede en París.

“Por lo tanto, Francia se ha visto reforzada en su estrategia de mantener sus centrales nucleares existentes, lo que significa prolongar su vida útil tanto como sea posible”, afirmó.

Alemania se mantiene firme en su decisión de eliminarlo gradualmente

Décadas de protestas antinucleares en Alemania, avivadas por accidentes pasados, habían presionado a sucesivos gobiernos para que pusieran fin al uso de una tecnología que los críticos consideraban insegura e insostenible. Alemania desconectó sus últimos tres reactores nucleares en 2023, el paso final de los planes elaborados por gobiernos de diversas tendencias políticas durante dos décadas.

Un resurgimiento significativo de la energía nuclear en la mayor economía de Europa todavía parece algo descabellado, a pesar de las recientes declaraciones de algunos miembros del bloque de centroderecha del canciller Friedrich Merz sobre su apertura a una posible futura generación de pequeños reactores modulares.

“La decisión es irreversible; lo lamento, pero así son las cosas”, dijo Merz, señalando que la respuesta constante de los operadores de la planta era: “Ya hemos avanzado demasiado en la demolición”.

Expansión nuclear rusa a nivel nacional y exportación de reactores

Rusia ha expandido agresivamente su capacidad de energía nuclear tanto a nivel nacional como internacional.

Cuenta con 34 reactores operativos, incluidos ocho reactores RBMK tipo Chernóbil, conocidos como reactores de agua ligera y grafito, que representan aproximadamente una cuarta parte de la generación total de energía nuclear. Estos reactores han sido objeto de importantes modernizaciones, incorporando medidas de seguridad para corregir el defecto de diseño inherente que, sumado a un error humano, desencadenó el desastre de Chernóbil.

Entre los proyectos clave en construcción se incluyen nuevas unidades en las instalaciones de Kursk, Leningrado y Smolensk, una planta proyectada en el Lejano Oriente y futuras unidades nucleares flotantes.

Rusia también está construyendo 20 reactores en Europa, África, Asia y Oriente Medio, y ha firmado contratos para iniciar la construcción en varios otros países.

Rusia ha construido el primer reactor nuclear para su vecino aliado Bielorrusia, cuyo territorio se ha visto contaminado en un tercio a causa del accidente de Chernóbil.