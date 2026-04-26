Dos trenes chocan en Dinamarca; hay cinco personas en estado crítico (Video)

Dos trenes chocan en Dinamarca; hay cinco personas en estado crítico. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vías AP

COPENHAGUE, Dinamarca (AP).- Dos trenes chocaron en Dinamarca la madrugada del jueves, dejando cinco personas gravemente heridas.

La colisión del pasado 23 de abril tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la mañana cerca de Hillerød, a unos 40 kilómetros al norte de Copenhague. Aproximadamente una docena de personas resultaron con heridas leves, según el Departamento de Bomberos del Gran Copenhague.

Según un portavoz de la policía de Zelanda del Norte, a bordo de los dos trenes viajaban 38 personas.

Inicialmente, las autoridades informaron que cuatro personas resultaron gravemente heridas, pero rectificaron esa cifra horas después del accidente. No quedó claro de inmediato si los maquinistas del tren se encontraban entre las víctimas.

Los investigadores están indagando las causas de la colisión, que tuvo lugar cerca de un paso a nivel. Las fotos del lugar muestran la parte delantera de los trenes destrozada, aunque ambos permanecieron en posición vertical sobre las vías.

La alcaldesa de la cercana localidad de Gribskov, Trine Egetved, informó en una publicación de Facebook que algunos de los heridos fueron trasladados en avión al hospital.

Según explicó, el accidente ocurrió en una línea ferroviaria local utilizada por muchos residentes, empleados y escolares de Gribskov.