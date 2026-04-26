El canciller iraní vuelve brevemente a Pakistán; Trump afirma que se puede dialogar por teléfono

En esta fotografía difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, el canciller iraní Abbas Araghchi, derecha, estrecha la mano del sultán de Omán, Haitham bin Tariq, durante su reunión en Mascate, Omán, el domingo 26 de abril de 2026. Foto: AP

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — El ministro iraní de Relaciones Exteriores regresó a Islamabad el domingo al tiempo que líderes políticos y militares de Pakistán trabajaban contrarreloj para reactivar las negociaciones de alto fuego entre Teherán y Washington, pero el presidente estadounidense Donald Trump dijo que podría hablar por teléfono.

Abbas Araghchi abandonó la capital de Pakistán a última hora un día antes, creando confusión en torno a una esperada segunda ronda de conversaciones allí, pero regresó antes de continuar hacia Moscú el domingo, informó medios estatales iraníes.

Había estado en Omán, que anteriormente ha mediado conversaciones y se encuentra al otro lado del estrecho estratégico de Ormuz.

La Casa Blanca anunció la semana pasada que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner viajarían a Islamabad para dar seguimiento a las conversaciones históricas cara a cara de principios de este mes. Pero poco después de la salida de Araghchi el sábado, Trump dijo que había cancelado la misión debido a la falta de avances con Irán.

“Si queremos, podemos hablar, pero no enviaremos gente”, dijo Trump a Fox News el domingo. Poco antes, escribió en redes sociales que “¡¡¡Todo lo que tienen que hacer es llamar!!!”

Las conversaciones indirectas entre ambas partes seguían en curso, de acuerdo con dos funcionarios paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dialogar con los medios.

Trump anunció la semana pasada una extensión indefinida de la tregua que Estados Unidos e Irán acordaron el 7 de abril y que ha pausado la mayor parte de los combates que comenzaron con ataques conjuntos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero. Pero un acuerdo permanente sigue siendo esquivo en la guerra que ha cobrado millas de vidas y sacudido la economía global.

Estrecho de Ormuz, clave en discusiones de Irán en Omán

Continúa un enfrentamiento en el estrecho de Ormuz, una vía fluvial global vital por la que normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial, al tiempo que Irán restringe el movimiento a través de él y Estados Unidos aplica un bloqueo de puertos iraníes.

Irán quiere persuadir a Omán para que apoye un mecanismo para cobrar pesos a los buques que transitan por el estrecho, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto.

De momento no hay respuesta de Omán.

El funcionario, que participa en los esfuerzos de mediación, también indicó que Irán insiste en poner fin al bloqueo de Estados Unidos antes de una nueva ronda de conversaciones y que mediadores encabezados por Pakistán trabajan para reducir diferencias significativas entre los países.

Araghchi también habló por teléfono el domingo con sus homólogos en Qatar y Arabia Saudita.

Incluso antes de los acontecimientos del sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán había subrayado que cualquier conversación será indirecta y que funcionarios paquistaníes actuarán como intermediarios, lo que refleja la cautela de Teherán luego que rondas de conversaciones indirectas el año pasado ya principios de este año terminarán con Irán siendo atacado por Estados Unidos e Israel.

Trump dijo que Irán ha ofrecido una propuesta “mucho mejor”

Las consecuencias económicas van en aumento, a dos meses del inicio de la guerra, ya que los envíos globales de petróleo, gas natural licuado, fertilizantes y otros suministros se ven interrumpidos por el cierre casi total del estrecho estratégico.

Ambas partes han seguido cruzando amenazas. El mando militar conjunto de Irán advirtió el sábado que “si Estados Unidos continúa sus militares agresivos, incluidos bloqueos navales, bandidaje y piratería”, enfrentará medidas una “fuerte respuesta”.

Trump ordenó la semana pasada al ejército “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que podrían estar colocando minas en la vía fluvial.

Trump dijo a periodistas el sábado, antes de un incidente de seguridad en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que dentro de los 10 minutos posteriores a que cancelara el viaje a Islamabad de Witkoff y Kushner, Irán había presentado una propuesta “mucho mejor”.

No dio más detalles, pero destacó que una de sus condiciones es que Irán “no tendrá un arma nuclear”. El estatus del uranio enriquecido de Irán ha estado durante mucho tiempo en el centro de las tensiones. Teherán tiene 440 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido al 60% de pureza, un paso técnico corto de niveles de grado armamentístico, según el organismo de vigilancia nuclear de la ONU.

Syed Mohammad Ali, un analista político independiente en Pakistán, señaló que el retraso en las conversaciones no debe verse como un revés y que las conversaciones indirectas estaban avanzando. Añadió que las tensiones entre Washington y Teherán no pueden aliviarse de la noche a la mañana y que el proceso de negociación requiere paciencia.

“Pero lo bueno es que el alto el fuego se mantiene, y ambas partes tienen el deseo de poner fin al conflicto de una manera que no tenga un efecto contraproducente en casa”, dijo Ali.

Aumentan las muertes, pese a frágiles treguas

Desde que comenzó la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán y al menos 2.509 personas en Líbano, donde los combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah se reanudaron dos días después de que empezara la guerra con Irán.

Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en Estados árabes del Golfo. Han muerto 15 soldados israelíes en Líbano, 13 militares de Estados Unidos en la región y seis cascos azules de la ONU en el sur de Líbano.

Otro alto el fuego —entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán— se ha extendido por tres semanas. Hezbolá no ha participado en la diplomacia impulsada desde Washington.

Nueva alza de precios del petróleo ante estancamiento del diálogo en Pakistán

Los precios del petróleo subieron una vez que el mercado abrió el domingo, cuando los operadores asimilaron la noticia del estancamiento de las conversaciones de alto el fuego.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a 96,50 dólares por barril el domingo, un 2% más desde que el mercado cerró el viernes. El precio era un 44% más alto que antes del inicio de la guerra con Irán, cuando el petróleo se vendía a unos 67 dólares por barril.

El crudo Brent, el estándar internacional, cotizaba a 107,75 dólares por barril el domingo, alrededor de un 3% más desde el viernes y un 48% más desde que comenzó la guerra, cuando el petróleo se vendía a 72 dólares por barril.

Los precios del petróleo han subido de forma constante desde que estalló la guerra y petroleros llenos de crudo quedaron varados en el Golfo Pérsico, sin poder transitar con seguridad por el estrecho de Ormuz.