Mueren tres personas en nuevo bombardeo de EU contra supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

Internacional
Mueren tres personas en nuevo bombardeo de EU contra supuesta narcolancha en el Pacífico orientalA renglón seguido, la autoridad castrense señaló que la referida embarcación "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental" y que la misma "participaba en operaciones de narcotráfico".
MADRID (EUROPA PRESS) - Un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental se ha saldado este domingo con al menos tres personas muertas, a las cuales el Ejército y la Inteligencia norteamericanos han calificado de "narcoterroristas".
"La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", según ha precisado el Comando Sur (SOUTHCOM) del Ejército estadunidense en un mensaje publicado en redes sociales.
A renglón seguido, la autoridad castrense señaló que la referida embarcación "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental" y que la misma "participaba en operaciones de narcotráfico".
"Tres narcoterroristas varones han resultado muertos durante esta acción", ha agregado el Comando Sur sin aludir a posibles supervivientes al ataque, si bien ha resaltado que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido".
Este operativo, que ha sido llevado a cabo "bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan" se enmarca en una campaña militar norteamericana emprendida a ambas orillas de las Américas por parte de la Administración de Donald Trump a finales de 2025 contra supuestas narcolanchas, la cual ya se ha cobrado la vida de más de 180 personas.