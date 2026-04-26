Norcorea inaugura museo memorial para soldados caídos en la guerra Rusia-Ucrania

Kim Jong Un, el presidente del Parlamento ruso Vyacheslav Volodin y el ministro de Defensa ruso Andrei Beloussov. Foto: AP

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte inauguró un museo conmemorativo para sus soldados muertos en combate durante la guerra de Rusia con Ucrania, y altos dirigentes rusos y norcoreanos se comprometieron a buscar una mayor cooperación.

Corea del Norte y Rusia anunciaron en abril de 2025 que sus soldados lucharon juntos para repeler una incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk. Los dos países no han revelado exactamente cuántos soldados norcoreanos fueron desplegados, pero el servicio de inteligencia de Corea del Sur estimó el año pasado que Corea del Norte envió unos 15.000 efectivos y que 2.000 de ellos murieron.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés) informó el lunes que la ceremonia inaugural del museo se celebró en Pyongyang el domingo para conmemorar el primer aniversario del fin de una operación para liberar la región de Kursk. KCNA indicó que el mandatario Kim Jong Un asistió a la ceremonia junto con altos funcionarios rusos de visita, entre ellos Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, y el ministro de Defensa Andrei Beloussov.

Durante la ceremonia, Kim arrojó tierra sobre los restos de un soldado muerto y depositó flores ante otros cuyos cuerpos ya habían sido colocados en una morgue, antes de que él, Volodin y Beloussov dejaran mensajes en el libro de visitas, según KCNA.

En un discurso, Kim afirmó que los espíritus de los soldados norcoreanos muertos permanecerán como “un símbolo del heroísmo del pueblo coreano” y respaldarán “una marcha victoriosa del pueblo coreano y el pueblo ruso”. Elogió a las fuerzas norcoreanas y rusas por frustrar lo que calificó como un “plan hegemónico y aventurerismo militar” occidental liderado por Estados Unidos en el frente ruso-ucraniano.

En una reunión por separado con Beloussov, Kim manifestó que Corea del Norte apoyará plenamente la política rusa de defensa de su soberanía y sus intereses de seguridad, informó KCNA. La agencia estatal de noticias rusa Tass citó a Beloussov diciendo a Kim que Rusia estaba lista para firmar un plan de cooperación militar ruso-norcoreano para el período 2027-2031.

En una carta dirigida a Kim y leída por Volodin durante la ceremonia, el presidente ruso Vladímir Putin dijo que el museo “sin duda será un símbolo claro de la amistad y la solidaridad” entre los dos países. Putin señaló que estaba convencido de que ambos países seguirán fortaleciendo su asociación estratégica integral, según KCNA.

Kim se ha convertido a Moscú en la prioridad de su política exterior desde la invasión rusa de Ucrania, al suministrar tropas y armas convencionales. A cambio, se cree que Corea del Norte recibió ayuda económica y de otro tipo por parte de Rusia. Corea del Sur, Estados Unidos y sus socios temen que Rusia pueda transferir tecnologías de alta gama que puedan potenciar los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte.

Expertos afirman que las tropas norcoreanas enviadas antes a la guerra se convirtieron en blancos fáciles para ataques de drones y artillería debido a su falta de experiencia de combate ya su desconocimiento del terreno.

Pero funcionarios militares y de inteligencia ucranianos han evaluado que los norcoreanos estaban adquiriendo una experiencia crucial en el campo de batalla y que fueron clave para la estrategia de Rusia de abrumar a Ucrania al lanzar grandes cantidades de soldados a la batalla por Kursk.