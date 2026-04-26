Número de muertos por atentado con bomba contra autobús en Colombia asciende a 20. Foto: AP

BOGOTÁ, Colombia (AP).- El número de muertos en un atentado con bomba en una región inestable del suroeste de Colombia ascendió a 20, informaron las autoridades el domingo.

El atentado tuvo lugar el sábado cuando un artefacto explosivo detonó en un autobús que circulaba por la Carretera Panamericana en el municipio de Cajibio. Hasta el momento, entre las víctimas se encuentran 15 mujeres y cinco hombres, según Octavio Guzmán, gobernador de la región del Cauca.

En la página X, Guzmán escribió que el ataque dejó 36 heridos, tres de los cuales se encuentran en cuidados intensivos. Añadió que cinco de los heridos son menores de edad y se espera que se recuperen.

El Instituto Colombiano de Medicina Legal informó que especialistas como dentistas, antropólogos y médicos forenses están identificando a las víctimas.

El atentado es el ataque más reciente en la región, donde se han reportado más de dos docenas de incidentes en los últimos tres días en el suroeste de Colombia. La región alberga grupos armados ilegales que se disputan el control de las zonas de cultivo de hoja de coca y las rutas marítimas y fluviales para operar el narcotráfico hacia Centroamérica y Europa.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, calificó el incidente de "acto terrorista". Atribuyó el delito a la red de un hombre conocido como "Iván Mordisco" —uno de los fugitivos más buscados de Colombia— y a la facción de Jaime Martínez. Ambos son disidentes de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en la región.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los ataques contra la población civil e instó a las autoridades a investigar los incidentes y a "garantizar justicia para las víctimas".

Guzmán declaró el domingo tres días de luto nacional en memoria de las víctimas.