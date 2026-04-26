Obama ensalza "sacrificio" diario del Servicio Secreto de EU tras ataque en Cena de Corresponsales

Miembros de las fuerzas del orden responden durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El expresidente de Estados Unidos Barack Obama destacó este domingo el "valor" y "sacrificio" diario de los agentes que conforman el Servicio Secreto estadounidense, tras el tiroteo acaecido esta pasada noche del sábado en la Cena de Corresponsales celebrada en Washington, provocando la evacuación del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Concretamente, Obama se ha referido a ese ataque en el cual un policía resultó herido para calificarlo de "recordatorio aleccionador del valor y sacrificio que demuestran cada día los agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos", de acuerdo con un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha asegurado alegrarse de que "el agente que recibió un disparo se vaya a recuperar".

A renglón seguido, tras expresar su agradecimiento a los agentes que conforman el Servicio Secreto de Estados Unidos, el exmandatario ha apelado a la responsabilidad "de todos" de "rechazar la idea de que la violencia tenga cabida" en la democracia estadounidense.

Las palabras de Obama van en línea con los mensajes de apoyo lanzados en las últimas horas por líderes internacionales que han aprovechado para condenar un nuevo episodio de violencia política en torno a Trump, como ya ocurrió durante el intento fallido para acabar con su vida en 2024, en un mitin en Pensilvania.

Entre ellos se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su jefa diplomática, Kaja Kallas, quienes justamente han subrayado que "la violencia política no tiene cabida en una democracia"; así como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que también ha señalado que "la violencia nunca es el camino" y que "la humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".