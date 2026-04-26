Periodista libanesa relata las horas de agonía que sufrió cuando un ataque israelí mató a su colega. Foto: AP

BEIRUT (AP).- Una periodista libanesa que resultó herida en un ataque aéreo israelí que mató a su colega esta semana describió las horas de agonía que vivieron mientras esperaban la llegada de ayuda, en una entrevista con The Associated Press.

Zeinab Faraj, una joven fotógrafa y videoperiodista independiente, viajaba con frecuencia por motivos de trabajo con Amal Khalil, corresponsal de larga trayectoria en el sur del Líbano para el periódico libanés Al-Akhbar.

El miércoles, ambas conducían detrás de un familiar de Faraj en la aldea de al-Tiri, a unos 8 kilómetros de la frontera con Israel. Esto ocurrió cinco días después de que se implementara una frágil tregua entre Israel y el grupo militante libanés Hezbolá, con el objetivo de cubrir la situación posterior al alto el fuego en la zona.

Mientras atravesaban el pueblo, con Khalil asomando el teléfono por la ventanilla para grabar, un ataque israelí impactó en el coche que iba delante de ellos, dijo Faraj desde el hospital de Beirut donde se está recuperando.

Las mujeres se detuvieron y salieron del auto, agachándose a un lado de la carretera mientras un dron permanecía en el cielo. Aproximadamente una hora después, un segundo impacto alcanzó el auto de Khalil, que estaba estacionado junto a ellas.

“No me dejes solo”

Faraj logró abrir la persiana metálica de una tienda que estaba detrás de ellas y las mujeres se refugiaron dentro.

“Amal se arrastraba, estaba herida: en la nariz, la cabeza, el hombro y la pierna”, recordó Faraj, hablando con dificultad debido a la hinchazón y los moretones en su rostro. Faraj añadió que Khalil también había sufrido quemaduras después de que el coche que estaba junto a ellos se incendiara.

Los periodistas pudieron hablar con sus familiares y compañeros. Faraj dijo que Khalil se mostró valiente e intentó tranquilizar a su familia diciéndoles que estaban bien.

Mientras tanto, se había iniciado una intensa actividad de contactos entre la Cruz Roja Libanesa, el ejército libanés, la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU conocida como UNIFIL y el ejército israelí para intentar garantizar un paso seguro para evacuar a los periodistas. Al cabo de un rato, Faraj empezó a quedarse dormido.

“Cuando dije que quería irme a dormir, Amal se acercó, me abrazó y me dijo: ´Zeinab, no me dejes sola´. Me di cuenta de que Amal no estaba bien. Su rostro había palidecido y también noté que tenía una hemorragia interna”.

Estaba medio dormida cuando oyó el sonido de un misil cayendo. Un tercer ataque impactó en el edificio donde se refugiaban los dos periodistas.

Faraj salió despedido de la tienda por el impacto, mientras que Khalil quedó atrapado dentro.

“Perdía y recuperaba la consciencia intermitentemente, y entonces pensé que mi padre había venido a buscarme y empecé a llamarlo: ‘Papá, estoy aquí, ven a ayudarme’”, dijo Faraj.

Un rescate largamente demorado

Un equipo de rescate llegó al lugar y logró sacar a Faraj de entre los escombros y evacuarla, junto con los cuerpos de las dos personas fallecidas en el ataque al primer vehículo. El Ministerio de Salud del Líbano declaró que el ejército israelí abrió fuego contra la ambulancia de la Cruz Roja que acudió al rescate de Khalil, obligándola a regresar.

El ejército israelí afirmó que algunos individuos en la aldea habían violado el alto el fuego, poniendo en peligro a sus tropas, y negó que atacara a periodistas o que impidiera el acceso de los equipos de rescate a la zona. Añadió que el incidente estaba siendo investigado.

Faraj había perdido el conocimiento y dijo que no supo que Khalil no había sido rescatado junto con ella hasta horas después.

Poco antes de la medianoche, después de que el ejército libanés, la defensa civil y la Cruz Roja Libanesa recibieran la autorización y llegaran al lugar, el cuerpo de Khalil fue recuperado de entre los escombros.

Faraj cree que "si la hubieran atendido un poco antes, Amal estaría aquí hoy".

El último conflicto bélico entre Israel y Hezbolá comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo militante lanzó una andanada de misiles a través de la frontera, dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán. Israel respondió con bombardeos generalizados en el Líbano y una invasión terrestre.

Desde el alto el fuego, las fuerzas israelíes han mantenido la ocupación de una franja fronteriza que se extiende unos 10 km (6 millas) dentro del territorio libanés, argumentando que se trata de una zona de amortiguación necesaria para proteger sus ciudades del norte de los cohetes de Hezbolá. Tanto Israel como Hezbolá han continuado lanzando ataques a pesar de la tregua.

Supuestamente, Khalil fue amenazada

Faraj cree que los periodistas fueron atacados deliberadamente. Khalil había declarado públicamente que, durante su cobertura en el sur del Líbano en la anterior guerra entre Israel y Hezbolá en 2024, recibió mensajes amenazantes de un número israelí.

No quedó claro si los mensajes provenían del ejército israelí o de un particular. El ejército israelí no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Días antes de la muerte de Khalil, Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, compartió en X un vídeo de Al-Akhbar en el que se veía a Khalil rescatando a un gato de entre los escombros de un edificio destruido. Calificó al periódico de «medio terrorista que habla en nombre de Hezbolá, el diablo», debido a su línea editorial a favor de Hezbolá.

El Comité para la Protección de los Periodistas, una organización internacional de vigilancia, calificó la publicación de "incitación" en un comunicado.

“Según el derecho internacional humanitario, los periodistas, como civiles, están protegidos contra ataques directos e indiscriminados, independientemente de la posición o afiliación de sus medios de comunicación, siempre que no participen directamente en las hostilidades”, declaró el grupo. “No hay pruebas de que Khalil o Faraj participaran directamente en las hostilidades”.

Pidió una investigación internacional sobre el asesinato de Khalil.

Según el Ministerio de Información del Líbano, nueve periodistas han muerto en ataques israelíes desde el 2 de marzo. En total, cerca de 2 mil 500 personas han muerto en el Líbano en la última guerra entre Israel y Hezbolá, entre ellas 277 mujeres, 177 niños y 100 trabajadores sanitarios. Quince soldados israelíes y tres civiles han perdido la vida.