Secretario de Justicia dice que atacante en cena de Trump buscaba a funcionarios del gobierno

Miembros de las fuerzas del orden controlan al sospechoso del tiroteo, Cole Tomas Allen. Foto: AP / Alex Brandon

WASHINGTON (AP) — El hombre armado que irrumpió en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca cruzó el país para llegar al evento y presuntamente tenía como objetivo a miembros del gobierno de Trump, declaró el domingo el secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche.

Blanche también indicó que las autoridades creen que el sospechoso viajó en tren desde California hasta Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el hotel en el que se celebraba uno de los eventos más glamorosos de Washington la noche del sábado.

Los investigadores no han publicado el nombre del sospechoso, pero dos funcionarios de las fuerzas del orden familiarizados con el asunto lo han identificado ante The Associated Press como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California.

Funcionarios de las fuerzas del orden que han examinado los dispositivos electrónicos del hombre armado y sus escritos creen preliminarmente que pretendía actuar contra miembros del gobierno presentes en la cena. Intentó abalanzarse hacia el amplio salón de baile en el Washington Hilton, pero fue derribado en una escena caótica mientas el presidente Donald Trump era evacuado de forma apresurada y los invitados se agachaban para cubrirse debajo de sus mesas.

Miembros de las fuerzas del orden controlan al sospechoso del tiroteo, Cole Tomas Allen. Foto: AP / Alex Brandon

"Parece que de hecho se propuso atacar a personas que trabajan en el gobierno, probablemente incluido el presidente", dijo Blanche a "Meet the Press" de NBC.

Se cree que el sospechoso compró las armas de fuego que llevaba en los últimos dos años, dijo Blanche. No está cooperando y se espera que enfrente múltiples cargos el lunes.

Un video publicado por Trump muestra al sospechoso corriendo sobre barricadas de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto corrían hacia él. Un agente recibió un disparo en un chaleco antibalas, pero se está recuperando, dijeron funcionarios. El hombre armado fue detenido y no resultó herido, pero estaba siendo evaluado en un hospital, informó la policía.

"A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/N3UTveVNFM — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

"Fracasó", indicó Blanche en "Face the Nation" de CBS. "Las fuerzas del orden hicieron su trabajo".

El sospechoso

Publicaciones en redes sociales que parecen coincidir con el sospechoso muestran que es un tutor con un alto nivel educativo y desarrollador aficionado de videojuegos.

Una foto de perfil de Allen de mayo de 2025 parece coincidir con la apariencia en una foto del presunto atacante siendo detenido publicada la noche del sábado por Trump. La foto, publicada en el sitio de redes sociales LinkedIn, lo muestra con toga y birrete después de graduarse con una maestría en ciencias de la computación de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

Allen obtuvo una licenciatura en 2017 en ingeniería mecánica del Instituto de Tecnología de California en Pasadena. Enumeró su participación allí en una fraternidad estudiantil cristiana y un grupo del campus que se enfrentaba con pistolas Nerf.

El tiroteo en las barricadas de seguridad ocurrió minutos después de que el evento comenzara.

El Servicio Secreto y otras autoridades inundaron la sala mientras los invitados se agachaban debajo de las mesas. Jadeos resonaron por el salón de baile cuando los invitados se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Cientos de periodistas se pusieron inmediatamente al teléfono para transmitir información.

"¡Fuera del camino, señor!", gritó alguien. Otros gritaron que se agacharan. Desde una esquina, comenzó un canto de "God Bless America" mientras el presidente era escoltado fuera del escenario. Fuera del hotel, miembros de la Guardia Nacional y otras autoridades inundaron el área mientras helicópteros circulaban por encima.

Después de un intento inicial de reanudar el evento, fue cancelado por la noche y será reprogramado.